Qué dice el pacto de la China Suárez y Benjamin Vicuña que involucra a los hijos

La ex pareja finalmente llegó a un acuerdo que tiene en cuenta a los hijos que tienen en común.

Finalmente, las agendas laborales y sociales de la China Suárez y Benjamín Vicuña se habrían sincronizado por el bien de sus hijos en común, luego de un trabajoso y salomónico acuerdo. Recordemos que en los últimos meses, fue motivo de conflictos en la ex pareja ya que ella se fue a vivir a Turquía para acompañar a su nueva pareja , Mauro Icardi, mientras que el chileno no quería saber nada con que se lleve a sus hijos.

“Magnolia y Amancio están en Turquía”, recordó Gustavo Méndez. De hecho, el panelista de Implacables contó que el sábado “Mauro Icardi metió un gol” y los chicos “estaban en la platea muy emocionados”.

Luego, Naiara Vecchio precisó que el 19 de septiembre será el regreso de los niños a la Argentina. Con lo cual, el confidente de María Eugenia confirmó que “llegaron a un acuerdo después del posteo de la China que fue muy fuerte”.

image

El pacto es para “que los chicos falten al colegio”, también “para que lo vayan a visitar a él a Uruguay”. Lo cierto es que Benjamín Vicuña está grabando una ficción de Daniel Burman, se hospeda en la semana en Montevideo y vuelve los fines de semana a pasarlo con sus hijos en común con Pampita.

Wanda Nara sin piedad: contrató "trolls" para atacar a la China Suárez

La periodista Fernanda Iglesias reveló que Wanda Nara tendría un modus operandi contra la China Suárez para atacarla y fomentar el odio contra ella. Son varias las personas que critican constantemente a la actriz por las polémicas que protagoniza desde que está en pareja con el futbolista.

Sin embargo, la periodista reveló en Puro Show que la modelo también tendría un "un ejército de trolls" que tiene como objetivo apuntar contra la actriz en las redes sociales. Tras una intensa investigación, la panelista del programa dio con esta particular información y la expuso al aire con lujos de detalles. “Wanda no hace nada, es el cerebro de esta operación”, comenzó la periodista generando más intriga en sus compañeros que escuchaban atentamente.

Embed - FER IGLESIAS INVESTIGA: el modus operandi de los trolls de Wanda Nara para atacar a La China Suárez

Luego, explicó que existen tres emojis que "identifican" a la China Suárez en el mundo 2.0. "La zorra, la caca y el vómito son los emojis que hay que usar”, contó haciendo alusión a la directiva que reciben los usuarios que deben hostigar y atacar a la actual novia de Mauro Icardi.

En este sentido, Fernanda Iglesias expresó que la encargada de dar órdenes del contenido a publicar en las redes de la China Suárez es Luciana Campil, amiga de Wanda Nara, quien a su vez se comunica sólo con una persona que lidera a los demás "trolls". Este término se refiere a las personas que publican mensajes ofensivos y buscan generar odio en un usuario puntual como es en este caso contra la actriz y cantante y en algunas ocasiones también contra Mauro Icardi.