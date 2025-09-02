Cuánto sale el bolso que usó Leo Messi al llegar a la Argentina

El futbolista argentino se sumó a la concentración de la Selección de cara a los partidos frente a Venezuela y Ecuador.

El bolso de Messi que es furor

Lionel Messi aterrizó en Argentina y se robó las miradas de los especialistas en moda. Es que el futbolista que se prepara para enfrentar junto a la Selección a Venezuela y Ecuador no pasó desapercibido con su look total black .

No hay dudas de que no solo es el mejor jugador del mundo, sino que está siempre a la moda. Y todo lo que usa es tendencia en las redes sociales.

El capitán eligió en esta oportunidad un conjunto completamente negro compuesto por un pantalón holgado de corte recto, combinado con una camisa negra y una chaqueta en la misma gama.

El toque deportivo y canchero se lo dio la elección de las zapatillas negras que optó por unas clásicas tres tiras blancas de Adidas. Sin embargo, su exclusivo bolso se llevó todas las miradas y despertó la curiosidad de su valor.

Cuánto sale el exclusivo bolso de Messi

La llegada de Messi al país despertó el fanatismo de todos, pero la atención se centró en su bolso Hermés.

Un exclusivo modelo de lujo en color gris claro con detalles en negro, de diseño estructurado y herrajes metálicos.

El valor (poco accesible para los simples mortales) es de 99.000 dólares.