La palabra de Scaloni tras el anuncio de Messi sobre su futuro en la Selección

El entrenador de la Selección argentina se hizo eco de las declaraciones de Messi anunciando su último partido oficial en la Argentina.

De a poco Lionel Messi empieza a ponerle punto final a su carrera en la Selección argentina y empieza a atravesar el "The Last Dance" de Eliminatorias Sudamericana como primer paso a un cierre de etapa en el próximo munndial a disputarse en 2026. Las declaraciones donde dejó entrever que ante Venezuela será el último partido oficial de local generaron nostalgia y tristea.

Ante esta afirmación del astro rosarino, el entrenador Lionel Scaloni se hizo eco y alegó en diálogo con TNT Sports: "Forma parte un poco de lo nuestro. Siempre buscamos la melancolía, aún disfrutando. Con Fideo (Ángel Di María) pasó lo mismo”, contó y luego agregó: “Disfrutémoslo mientras lo tengamos. Lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté o esperar cuando dé el anuncio”.

En su relato destacó la importancia de no pensar en el futuro de su carrera. “Es tan importante para el mundo del fútbol, no sólo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora, y no pensar lo que pase en un futuro”, soltó.

“Como no fue fácil para mí dejar de jugar. Es un momento difícil. Él se ganó el derecho de poder decidir cuándo hacerlo y, desde nuestra parte, tendrá todo nuestro apoyo”, cerró sobre Messi.

Se despide: Messi confirmó que contra Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En medio de los rumores que aparecieron en el mundo del fútbol y que se consolidaron por una cuestión lógica de la edad del astro rosarino, el atacante confirmó que el próximo partido ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas será el último encuentro oficial que jugará de local en el país con la Selección argentina.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi tras ser consultado sobre su continuidad en la Selección argentina luego de convertir un doblete para la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup. Sin embargo, el jugador no hizo referencia a su futuro en el seleccionado de cara al 2026, por lo que se considera que será una posibilidad concreta que lo dispute .

En su relato agregó Messi: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.