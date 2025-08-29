⁠La emoción de un jugador tras ser citado por Lionel Scaloni para la Selección argentina

Lionel Scaloni confirmó la lista de los jugadores que van a ser parte del plantel que aterrizará en la Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que el seleccionado no tiene obligaciones de conseguir resultados habiendo obtenido ya la clasificación al próximo certamen ecuménico, y es por eso que el DT sorprendió en la lista con algunos nombres.

José López, el delantero argentino que juega en Palmeiras, pasó el corte pequeño de la lista preliminar y fue convocado para los partidos. Su nombre generó sorpresa por ser la primera convocatoria pero no por su presente futbolístico que le está dando alegrías al equipo brasileño. En diálogo con el medio Olé se refirió a la emoción que le generó el llamado y con qué se puede comparar: "No sé, es incomparable. Creo que nunca sentí algo así de tanta magnitud. Creo que es el sueño más grande que tuve y que tengo en el fútbol. Y bueno, estar lográndolo fue impensado para mí en este momento, pero apareció y estoy disfrutándolo, viviendo el sueño"

Por otra parte contó: "En su momento me avisaron que iba a estar en la prelista, unos días antes. Y ahora me enteré por las redes sociales y por el club, que después del entrenamiento me avisaron y mis compañeros me hicieron como un festejo. Sabía que salía hoy (jueves) o mañana la lista, no sabía bien cuándo, y estaba con mucha fe y con confianza que se iba a dar."

José López-Palmeiras

Luego de revelar que el mayor de los contactos con el cuerpo técnico los tuvo a través del Ratón Ayala, reveló qué le generó estar citado por encima de jugadores de renombre: "Personalmente estoy en un momento muy bueno, me siento muy bien. Muchos jugadores pueden estar en una lista de la Selección, creo que es muy difícil y más quizás en la de Argentina que es el actual campeón del mundo y es un equipo y un plantel que también viene muy bien conformado y con muchos resultados. Creo que eso es mucho más meritorio para todos los que se van sumando. Y creo que es algo que habrá visto el técnico. Estoy contentísimo de esta oportunidad. Ya sabremos qué es lo que me pide el técnico y para qué me está llevando. Por algo será y tratemos de darle a la Selección eso que me vio el entrenador".

Messi como un ídolo

Sumado a su relato el jugador se refirió su emoción por jugar junto a Messi y reveló qué se imagina haciendo con el jugador. "No sé, no me puse a pensar, pero va a ser algo también inexplicable. Tuve la posibilidad de jugar este año contra él en el Mundial de Clubes y es algo inexplicable. Tenerlo hoy de mi lado va a ser mejor todavía. Estoy contentísimo por todo lo que va a ser, no me lo imaginé y vamos a ver cómo se va dando", contó.

La posibilidad de jugar el próximo mundial

"Sí, falta bastante, creo que hoy di un paso muy importante en mi carrera. Yo estoy preparado para esta oportunidad y después lo verá el técnico para lo que estoy y qué es lo que merezco", dijo sobre la chance y agregó: "Sí, lo tengo muy presente, pero no es algo que me enloquezca como para que yo diga 'si no voy al Mundial lo llevo tranquilo'. Sé que tengo que hacer muchas cosas, que hoy corro un poco más de atrás por los dos monstruos que están adelante. Pero me preparo siempre para todos los desafíos que van llegando en mi carrera y creo que esta no va a ser la excepción. Voy a dar mi máximo y veremos para qué estoy, si ya para jugar o para entrar desde el banco, y de acuerdo a eso también se verá más adelante si podré tener una chance en el Mundial. Obvio que lo sueño, sería otro sueño más cumplido para mí. Falta mucho todavía".