Scaloni "retocó" la lista para la doble fecha de Eliminatorias

La semana que viene, la selección enfrentará a Venezuela en Buenos Aires y luego visitará a Ecuador, cerrando su participación.

El 18 de agosto pasado, hace 10 días, Lionel Scaloni dio una primera lista de jugadores para afrontar la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, para el cual la selección argentina está clasificado hace mucho tiempo. Este jueves, se oficializó la nómina definitiva y el entrenador realizó una modificación.

Si bien no se sumaron jugadores, hay una baja en la defensa. Se trata del zurdo Facundo Medina , del Olympique de Marsella de Francia, que no estará en los partidos de la semana que viene.

En ese sentido, es importante la presencia de Marcos Acuña, histórico integrante de lo que se conoce como "la Scaloneta" que había perdido su lugar por lesiones y bajo rendimiento a fines del año pasado y comienzos de este. El Huevo parte como suplente de Nicolás Tagliafico, indiscutido titular en el lateral izquierdo para Scaloni y su cuerpo técnico.

Se mantienen los nuevos y las sorpresas

El lateral Julio Soler, el volante Alan Varela, el creativo Claudio Echeverri y el delantero José Manuel López son las caras nuevas y sorpresas que tiene esta nómina y se mantuvieron respecto de la lista preliminar.

Por suspensión, no está convocado Enzo Fernández, expulsado en el 1 a 1 frente a Colombia en el Monumental.

Franco Mastantuono, dando sus primeros pasos en el Real Madrid, ya forma parte del elenco estable de la selección con apenas un par de convocatorias y está llamado a ser uno de los talentos del futuro.

En las últimas horas, Lionel Messi confirmó algo que ya se sabía por su edad: el duelo frente a Venezuela del viernes 4 de septiembre en el Monumental, será su último partido oficial con la selección jugando en casa.

Nota en desarrollo.-