Alerta máxima: una figura de la Selección argentina se lesionó a meses del mundial

Uno de los jugadores considerados por el entrenador Lionel Scaloni sufrió una lesión por la que tendrá que perderse varios partidos.

Estos meses son de alerta máxima para la Selección argentina pensando que la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina. Cada partido tiene una carga mayor debido a que, a tan solo cuatro meses del inicio, una lesión puede dejar afuera del certamen ecuménico a cualquier jugador.

Hace poco menos de una semana fue Lionel Messi quien en sus redes sociales confirmó que arrastra una lesión que lo privo de jugar un amistoso en Puerto Rico. Ahora Lionel Scaloni tiene otro dolor de cabeza entendiendo que un futbolista de su consideración se lesionó jugando con su club.

"Nico González sufre una lesión muscular en el muslo , diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino, quien este domingo acabó con molestias el encuentro disputado en Ontime Butarque ante el Rayo Vallecano", reza un comunicado emitido por el Atlético de Madrid.

Nico González

Por otra parte confirmaron cuál será el plan de recuperación: "El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición". Según trascendió serían cinco los partidos que podría perderse con el equipo que conduce Diego Simeone.

Cuáles son los partidos

Atlético de Madrid vs. Brujas - Champions League

Atlético de Madrid vs. Espanyol - La Liga

Brujas vs. Atlético de Madrid - Champions League

Real Oviedo vs. Atlético de Madrid - La Liga

Barcelona vs. Atlético de Madrid - Copa del Rey

Lionel Messi se lesionó: ¿Debe preocuparse la Selección Argentina?

El astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Lionel Messi, se desgarró en el amistoso del sábado con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, por esta lesión, se suspendió el partido del viernes en Puerto Rico ante Independiente del Valle.

El capitán de la Selección argentina formó parte del amistoso del sábado 7 de febrero en el estadio Monumental de Guayaquil donde el Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona de Ecuador.

En dicho encuentro, Messi sintió una molestia y fue sustituido a los 13 minutos del complemento por el uruguayo Luis Suárez. Finalmente, lo que parecía una simple sobrecarga, se terminó confirmando que fue un desgarro que le demandará 21 días de recuperación al rosarino. Si bien la Selección Argentina no debe preocuparse por la Finalissima, ni mucho menos la Copa del Mundo, es una primera señal de alerta sobre el estado físico del campeón del mundo antes de la cita mundialista.

Ante esto, el cuerpo técnico del equipo estadounidense encabezado por el argentino Javier Mascherano tomó la determinación, en conjunto con el astro, de preservarlo en el próximo partido que iba a tener lugar el viernes ante Independiente del Valle en Puerto Rico y que pueda recuperarse de buena manera en Miami.

Lionel Messi

Por ello, la organización del partido amistoso en la isla caribeña tomó la decisión de suspenderlo y el propio Messi grabó un mensaje para los puertorriqueños en su Instagram, donde aseguró: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes de terminarlo. Por eso, junto a la gente de la organización y la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos prontos. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas”.

En sus redes oficiales, el club de Estados Unidos informó que el partido se reprogramó para el jueves 26 de febrero y será en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad puertorriqueña de Bayamon. El encuentro se jugará entre la primera y segunda fecha de la MLS, para que los fanáticos portorriqueños puedan ver al Inter Miami como estaba establecido, aunque no hay confirmación sobre si Lionel Messi podrá sumar minutos.