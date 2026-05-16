El jugador de la Selección Argentina que es pretendido por 4 equipos de Inglaterra

La temporada culminará en las próximas semanas y se empiezan a conocer los primeros movimientos de cara al mercado de pases.

El defensor central de la Selección Argentina Marcos Senesi dejará el Bournemouth de Inglaterra al vencerse su contrato y ya cuenta con interés de varios clubes grandes del fútbol inglés. El futbolista decidió no renovar el vínculo que lo une a los “Cherries”, el cual vence el próximo 30 de junio.

Así, el central surgido en San Lorenzo afrontará el mercado de pases del verano europeo como agente libre, luego de una probable convocatoria para el que sería el primer Mundial de su carrera, intentando buscar la mejor opción para continuar su carrera, con el Manchester United y el Liverpool como los principales interesados.

Tras cuatro años en el Bournemouth inglés en los que fue un jugador fundamental, perdiéndose solo algunos partidos por lesión, Marcos Senesi tomó la decisión de no renovar su contrato y optar por la libertad de acción.

El central disputó un total de 126 partidos con el conjunto rojinegro en las últimas cuatro temporadas, en las que el club fue de menor a mayor, manteniéndose siempre en la máxima categoría.

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Luego de un 15° puesto en la primera campaña y dos años consecutivos en el undécimo lugar de la Premier League, el Bournemouth se encuentra actualmente, a dos fechas del final de la temporada, en el sexto lugar del torneo inglés, en zona de clasificación a la UEFA Europa League y todavía con chances de jugar la Champions, siendo cualquiera de ambos casos su primera participación histórica en una copa europea.

Muy agradecido con el club, Senesi declaró que se sintió “en casa” desde el primer día que pasó en el club, aseguró estar “muy orgulloso de todo lo conseguido en los últimos cuatro años” y valoró a los simpatizantes por el apoyo que le dieron durante toda su estancia en el club, afirmando que guarda los mejores recuerdos del club y el tiempo que pasó allí.

Una vez concluida la temporada, en la cual un triunfo garantizaría la participación del club en certámenes europeos, Senesi esperará ser incluido en la lista definitiva del entrenador Lionel Scaloni para el próximo Mundial (es parte de la prelista de 55 convocados) y, una vez concluida la cita mundialista, definirá su futuro individual.

Entre los equipos que se mostraron interesados en el defensor de 29 años, que tiene la intención de continuar jugando en Inglaterra, se destacaron el Manchester United y el Liverpool, actualmente clasificados a la UEFA Champions League, y otros dos clubes grandes del deporte británico, pero con temporadas menos destacadas: el Chelsea, noveno en la Premier League, y el Tottenham, que todavía no pudo asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Las sorpresas de Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

la nómina de 55 jugadores, que servirá de base para el corte final, destaca por una profunda renovación y la inclusión de futbolistas que atraviesan un presente inmejorable tanto en la Liga Profesional como en las ligas europeas.

Bajo los tres palos, las novedades son contundentes. A la inesperada presencia del joven Santiago Beltrán, de gran presente futbolístico en River, se sumaron Facundo Cambeses, quién ya fue convocado por Eliminatorias tras sus actuaciones en Racing, y el experimentado Walter Benítez (Crystal Palace), que vuelve a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico para disputar un lugar entre los 26 jugadores que participaran en la cita mundialista.

La defensa presenta nombres que marcan el recambio generacional que atraviesa el seleccionado argentino. Agustín Giay (Palmeiras) y Lautaro Di Lollo (Boca), ambos titulares en sus respectivos equipos y de gran proyección, aparecen junto a centrales que se consolidan como Zaid Romero (Getafe) y laterales de recorrido como Gabriel Rojas (Racing), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise). La intención de Scaloni parece clara: ampliar el abanico de opciones en la última línea con perfiles polifuncionales.

Scaloni Argentina Portada

En el mediocampo, el despliegue y la marca más el recambio debido al gran presente de algunos futbolistas asoma en la convocatoria: Alan Varela (FC Porto) y Aníbal Moreno (River), figuras en sus equipos, encabezan las novedades de una zona donde también irrumpieron los juveniles de Boca Miltón Delgado y Tomás Aranda.

En la delantera, la necesidad de variantes ofensivas le abrió la puerta a dos nombres que vienen pidiendo pista a fuerza de goles: Santiago Castro (Bologna FC), Mateo Pellegrino (Parma Calcio) y Juan Manuel López (Palmeiras). Ambos atacantes representan el perfil de "nueve" moderno que el cuerpo técnico busca para complementar el esquema habitual y asegurar el poder de fuego ante cualquier eventualidad.

Con esta prelista, Scaloni envía un mensaje de competitividad absoluta: el proceso de selección sigue abierto y el rendimiento actual será la única llave para formar parte de la delegación final que buscará defender la corona mundial.