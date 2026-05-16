Boxeo: noqueó a su rival a los 5 segundos de iniciada la pelea y el video se hizo viral

La escena se dio en una velada en Alemania y no tardó en instalarse en redes sociales, donde la sorpresa inicial abrió paso a todo tipo de sospechas.

Un comienzo explosivo y un final casi instantáneo. Viktor Jurk necesitó menos de cinco segundos para quedarse con una victoria que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos del boxeo . El alemán enfrentaba al colombiano Edwin Castillo en una pelea preliminar del SAP Arena de Mannheim, pero el combate terminó antes de que pudiera tomar forma.

No hubo round de estudio ni primeros movimientos para medir distancias. Apenas se puso en marcha la acción, Jurk encontró el espacio y lanzó una izquierda que impactó en la zona del rostro y el cuello de Castillo . El golpe mandó al colombiano directamente a la lona y dejó al árbitro sin demasiadas alternativas: la pelea, pactada a ocho asaltos, quedó detenida casi de inmediato.

La imagen sorprendió dentro del estadio y también fuera de él. La velada tenía como gran atractivo el duelo entre Karen Chukhadzhian y Paddy Donovan, pero el nocaut de Jurk se robó parte de la atención por la velocidad del desenlace y por la rareza de una definición tan prematura en menos de 5 segundos.

Después del impacto, el equipo médico ingresó al ring para asistir al colombiano. Castillo logró reincorporarse minutos más tarde y saludó a Jurk, que terminó celebrando una victoria fulminante y difícil de olvidar: una de esas escenas que, por su brevedad y su polémica, quedan dando vueltas mucho más allá de la cartelera.

Con el video ya instalado en redes sociales, empezaron a aparecer cuestionamientos. Algunos seguidores del boxeo pusieron en duda la caída de Castillo y apuntaron contra la forma en la que se desplomó, mientras otros mencionaron posibles sospechas relacionadas con apuestas. Por el momento, se trata solo de comentarios y especulaciones sin una acusación oficial comprobada.

El insólito blooper en un ring de boxeo

Una escena tan surrealista como hilarante se robó el protagonismo en la mítica arena del Madison Square Garden. Durante una pelea de pesos pesados, al boxeador estadounidense Jarrell Miller se le desplazó la peluca tras recibir un golpe de su rival, Kingsley Ibeh, dejando al descubierto una amplia zona calva ante la incredulidad de los miles de espectadores presentes.

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Porque Kingsley Ibeh le tumbó la peluca durante su pelea en #TheRingVI pic.twitter.com/53J65hMUZ6 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 1, 2026

El incidente ocurrió en el segundo asalto. Una ráfaga de Ibeh impactó en la cabeza de Miller, levantando el postizo desde la frente. Lejos de amedrentarse, el púgil de Brooklyn completó el round con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, tomó una decisión drástica: se arrancó la peluca y la arrojó a las tribunas, desatando las risas y la ovación del público.

Tras el combate, que terminó ganando por decisión dividida, Miller explicó el insólito motivo de su look. Aseguró que había perdido el cabello días antes de la pelea por utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo obligó a improvisar con el postizo. Fiel a su estilo, celebró el triunfo bailando y frotándose la calva.

Aquella velada tuvo un cierre de lujo con la consagración de Shakur Stevenson, quien venció por decisión unánime (119-109 en las tres tarjetas) a su compatriota Teófimo López.