River y Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

El ganador de esta llave se enfrentará en la gran final contra el vencedor del cruce entre Belgrano y Argentinos Juniors.

River recibirá este sábado a Rosario Central , en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol .

El partido, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium . El árbitro será Nicolás Ramírez , mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco .

River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata , rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta .

El "Millonario", previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

La gran incógnita para Eduardo Coudet gira en torno a la presencia de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Esto se debe a que ambos jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina arrastran una sobrecarga muscular, aunque todo indica que finalmente podrán ser titulares.

En caso de responder de manera positiva en el entrenamiento previo, tanto Acuña como Montiel podrían decir presente en el enfrentamiento clave con el "Canalla", mientras que si no se da este escenario serían reemplazados por el uruguayo Matías Viña y por Fabricio Bustos respectivamente.

driussi river entrenamiento

En el arco del "Millonario" estará Santiago Beltrán, que con solo 21 años está teniendo un impresionante 2026 que incluso lo metió en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026.

Con la incertidumbre de Acuña y Montiel, la zaga central de la defensa de River estará integrada por Lucas Martínez Quarta, quien anotó el 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final, y Lautaro Rivero.

La mitad de la cancha contará con la presencia de Aníbal Moreno, que estará acompañado por Fausto Vera y Tomás Galván, mientras que más adelante como nexo con el ataque estará Santiago Lencina.

Finalmente, los delanteros de River para recibir al Canalla serían Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Este último se encargó de abrir el marcador ante Gimnasia con un verdadero golazo.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

En dicho enfrentamiento, el "Canalla" se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla. La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

La probables formaciones de River y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.