Un histórico arquero de Boca le tiró flores a Santiago Beltrán

Una de las figuras más grandes en varios títulos del Xeneize elogió al juvenil, que se hizo dueño del arco de River.
Santiago Beltrán está siendo uno de los grandes focos de la conversación en los últimos días, debido a su alto nivel en el arco de River, que hizo que el Chacho Coudet relegara a Franco Armani al banco de suplentes. Su rendimiento llevó a un inesperado elogio de la vereda de en frente, esta vez, de parte de Roberto Abbondanzieri, histórico arquero de Boca.
"Me sorprende la madurez y tranquilidad con la que ataja" reveló el Pato, en diálogo con Sergio Goycochea, otro gigante en el puesto, para una entrevista de DSports.
Los elogios del Pato Abbondanzieri a Santiago Beltrán
En la entrevista entre ambos históricos arqueros, Goyco le consultó al Pato sobre la aparición de Beltrán en el fútbol argentino, pidiéndole que lo compare con otro futbolista en el mismo puesto, a lo que Abbondanzieri comentó que le encuentra similitudes con Oscar Ustari, que surgió de Independiente.
Con respecto al nivel de Beltrán, el ex Boca destacó: "Viendo el partido el otro día, lo veía a Armani en el banco, con cara de querer entrar, y me sorprendía la tranquilidad con la que atajó Beltrán, teniendo a un campeón del mundo atrás".
Hoy se empezó a difundir, en los diferentes medios de comunicación, que River está intentando avanzar en la renovación del arquero de 21 años, para extenderlo hasta 2029, con una cláusula de recisión de ¡100 millones de dólares!.
Paulo Dybala y un ¿guiño a Boca?
El futuro de Paulo Dybala volvió a sacudir al mundo Boca: el delantero argentino cambió de representante y comenzó a trabajar con Kristian Bereit, un agente con vínculos directos con varios jugadores que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera.
La noticia encendió rápidamente la ilusión de los hinchas Xeneizes, porque Bereit trabaja con nombres muy cercanos al universo azul y oro, como Ander Herrera, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Sergio Romero y Marcos Rojo, entre otros.
Si bien este movimiento no significa que Dybala esté cerca de ponerse la camiseta de Boca, el cambio de representación cayó como una señal sugestiva en medio de un contexto cargado de rumores: el campeón del mundo está a pocas semanas de quedar libre en la Roma y todavía no definió su continuidad en el club italiano.
En el conjunto argentino miran la situación de reojo y con una mezcla de cautela e ilusión. No hay una negociación cerrada ni una confirmación formal, pero el dato no pasó inadvertido: el nuevo entorno del delantero cordobés conoce el camino a Brandsen 805 y ya tuvo participación en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados.
Dybala, de 32 años, todavía mantiene abierta la incógnita sobre su futuro. Tras la victoria de la Roma ante Parma, fue consultado por su continuidad y dejó una respuesta breve pero contundente: “No sé nada, yo también quisiera saberlo”, en diálogo con Sky Sports Italia.
El club italiano, según trascendió, pretende renovarle con una importante reducción salarial, mientras que Boca se mantiene expectante ante una oportunidad que, por nombre, jerarquía y contexto, podría transformarse en una de las bombas del mercado.
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