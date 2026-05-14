Un histórico arquero de Boca le tiró flores a Santiago Beltrán

Una de las figuras más grandes en varios títulos del Xeneize elogió al juvenil, que se hizo dueño del arco de River.

Santiago Beltrán está siendo uno de los grandes focos de la conversación en los últimos días, debido a su alto nivel en el arco de River , que hizo que el Chacho Coudet relegara a Franco Armani al banco de suplentes. Su rendimiento llevó a un inesperado elogio de la vereda de en frente, esta vez, de parte de Roberto Abbondanzieri , histórico arquero de Boca .

"Me sorprende la madurez y tranquilidad con la que ataja" reveló el Pato, en diálogo con Sergio Goycochea , otro gigante en el puesto, para una entrevista de DSports.

En la entrevista entre ambos históricos arqueros, Goyco le consultó al Pato sobre la aparición de Beltrán en el fútbol argentino, pidiéndole que lo compare con otro futbolista en el mismo puesto, a lo que Abbondanzieri comentó que le encuentra similitudes con Oscar Ustari, que surgió de Independiente.

Con respecto al nivel de Beltrán, el ex Boca destacó: "Viendo el partido el otro día, lo veía a Armani en el banco, con cara de querer entrar, y me sorprendía la tranquilidad con la que atajó Beltrán, teniendo a un campeón del mundo atrás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2055071312519802917?s=20&partner=&hide_thread=false "BELTRÁN TIENE UNA MADUREZ QUE SORPRENDE"



Pato Abbondanzieri opinó sobre la actualidad del arquero de River y la suplencia de Franco Armani.#ElJuego con @OKGoyco90 pic.twitter.com/EpbHC68pkf — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) May 14, 2026

Hoy se empezó a difundir, en los diferentes medios de comunicación, que River está intentando avanzar en la renovación del arquero de 21 años, para extenderlo hasta 2029, con una cláusula de recisión de ¡100 millones de dólares!.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/2055080704233427250?s=20&partner=&hide_thread=false #RIVER BLINDA A SANTIAGO BELTRÁN



La dirigencia se reunirá con sus representantes para avanzar en la renovación del juvenil



Extender el contrato hasta diciembre de 2029

Subir la cláusula de rescisión a ¡100 MILLONES DE EUROS!



@TyCSports pic.twitter.com/nqVFBOJzqc — Banda Roja (@BandaRoja_) May 15, 2026

Paulo Dybala y un ¿guiño a Boca?

El futuro de Paulo Dybala volvió a sacudir al mundo Boca: el delantero argentino cambió de representante y comenzó a trabajar con Kristian Bereit, un agente con vínculos directos con varios jugadores que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera.

La noticia encendió rápidamente la ilusión de los hinchas Xeneizes, porque Bereit trabaja con nombres muy cercanos al universo azul y oro, como Ander Herrera, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Sergio Romero y Marcos Rojo, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2055050545371697225?s=20&partner=&hide_thread=false ¿GUIÑO A BOCA? DYBALA CAMBIÓ DE REPRESENTACIÓN EN MEDIO DE LAS DUDAS POR SU FUTURO



En medio de los rumores que lo vinculan a Boca y a poco más de un mes para que finalice su contrato con la Roma, Paulo Dybala cambió de representación. Ahora será asesorado por Kristian Bereit… pic.twitter.com/0OukGW6CsO — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2026

Si bien este movimiento no significa que Dybala esté cerca de ponerse la camiseta de Boca, el cambio de representación cayó como una señal sugestiva en medio de un contexto cargado de rumores: el campeón del mundo está a pocas semanas de quedar libre en la Roma y todavía no definió su continuidad en el club italiano.

En el conjunto argentino miran la situación de reojo y con una mezcla de cautela e ilusión. No hay una negociación cerrada ni una confirmación formal, pero el dato no pasó inadvertido: el nuevo entorno del delantero cordobés conoce el camino a Brandsen 805 y ya tuvo participación en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados.

Dybala, de 32 años, todavía mantiene abierta la incógnita sobre su futuro. Tras la victoria de la Roma ante Parma, fue consultado por su continuidad y dejó una respuesta breve pero contundente: “No sé nada, yo también quisiera saberlo”, en diálogo con Sky Sports Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2054176051610132843?s=20&partner=&hide_thread=false PAULO DYBALA ESTÁ CERCA DE RENOVAR CONTRATO CON ROMA HASTA 2027.



Se baja el sueldo de 8M€ a 2.5M€ al año.



Vía @NicoSchira. https://t.co/bsMlzqu94V pic.twitter.com/4o7Wc7FT2L — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 12, 2026

El club italiano, según trascendió, pretende renovarle con una importante reducción salarial, mientras que Boca se mantiene expectante ante una oportunidad que, por nombre, jerarquía y contexto, podría transformarse en una de las bombas del mercado.