Paulo Dybala rompió el silencio y habló sobre la chance de jugar en Boca

El jugador de la Roma contó cuál es la situación y si desea volver a la Argentina para jugar en el xeneize. Cuál es el rol de Paredes en el operativo seducción.

El mundo Boca espera con ansiedad por una resolución de los rumores que hay en torno a Paulo Dybala , mayoritariamente con el deseo de que termine dejando la Roma de Italia y firme con el club para defender la camiseta azul y oro en la Copa Libertadores en la que busca ser protagonista. Los rumores crecen con declaraciones del entorno de él que le echan leña a un fuego que crece.

Ante la reiterada consulta sobre si su futuro está en el elenco argentino, el campeón del mundo que tiene vínculo con el club hasta el próximo 30 de junio habló sobre la posibilidad. En ese marco, se expresó sobre la insistencia de su amigo Leandro Paredes: "Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión", dijo en el programa Lo del Pollo.

"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar", sumó en sus declaraciones sobre las situaciones con las que lidia en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/2048865330869731459&partner=&hide_thread=false Paulo Dybala en "LO DEL POLLO" sobre su posible llegada a Boca.



"Camila y Leandro insisten mucho por mensaje. Cuando Paredes se va fue muy triste para nosotros por la relación que tenemos con ellos"



"Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la… pic.twitter.com/c0oKIptF9c — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) April 27, 2026

Por otra parte, destacó en su relato la relación que tiene con Paredes y su familia que forjaron con fuerza durante la estadía del capitán del xeneize en el equipo romano. "Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos", contó dejando en claro su deseo, aunque esa posibilidad de compartir podría ser por el momento en la Argentina.

Para cerrar, fue contundente dejando la puerta abierta a la posibilidad de llegar al club: "Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés qué puede pasar".

Qué había dicho el Chelo Delgado sobre la posibilidad

Paulo Dybala aparece en el horizonte como un posible retorno estelar al fútbol argentino, impulsado en gran parte por su amistad con Leandro Paredes. Ante esa posibilidad, el director deportivo del club Marcelo Delgado se refirió a la chance y el deseo de que se concrete la negociación: "Nadie va a discutir su jerarquía, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él". "Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación", concluyó.