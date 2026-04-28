La Copa del Mundo 2026 tendrá 104 partidos que se disputarán en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Todos los aforos.

Mundial 2026: estas son las capacidades de los estadios y las características de los 5 más grandes

El Mundial 2026 tendrá varias particularidades . Además de ser la Copa del Mundo con más equipos (48) y con más partidos (104) de toda la historia, se convertirá en la primera en disputarse en tres países distintos : Estados Unidos, México y Canadá. En total, serán 39 días a puro fútbol con encuentros en 16 sedes repartidas por esas naciones.

La pelota comenzará a rodar el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca que, tras una nueva remodelación, albergará un Mundial por tercera vez , después de ser anfitrión en 1970 y 1986. El viaje concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva Jersey/Nueva York) con la final que coronará a un nuevo campeón del mundo.

Desde techos retráctiles hasta “templos” del fútbol, los estadios seleccionados para este torneo cuentan con una infraestructura diseñada para ofrecer una experiencia inigualable .

Cabe destacar que la capacidad que les otorga la FIFA suele diferir de la oficial utilizada para la NFL o recitales. Esto se debe a que el organismo exige dimensiones específicas del terreno de juego, por lo que en muchos casos obliga a eliminar filas de asientos o zonas de prensa más amplias.

Los 5 estadios con mayor capacidad del Mundial 2026

AT&T Stadium (Estadio de Dallas), con capacidad para 94.000 espectadores: si bien para eventos puede superar los 100.000 espectadores con espacio de pie, la reconfiguración para la Copa del Mundo lo limitará a aproximadamente 94.000. Se destaca por ser un estadio con techo retráctil y entorno con clima controlado.

Dallas-cowboys La Selección nacional enfrentará a Austria y Jordania en el estadio de Dallas.

Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio de la Ciudad de México), con capacidad para 83.000 espectadores : con esta nueva participación, se convertirá en el primero en albergar partidos de tres mundiales distintos. Si bien su aforo llegó a 87.000, tras su renovación se redujo ligeramente para garantizar una mejor visibilidad y comodidad a los aficionados.

(ahora conocido como Estadio de la Ciudad de México), con : con esta nueva participación, se convertirá en el primero en albergar partidos de tres mundiales distintos. Si bien su aforo llegó a 87.000, tras su renovación se redujo ligeramente para garantizar una mejor visibilidad y comodidad a los aficionados. MetLife Stadium (New York-New Jersey Stadium), con capacidad para 82.500 espectadores : casa de los Giants y los Jets de la NFL, es uno de los estadios más grandes y accesibles de la costa atlántica, uno de los motivos por los que fue elegido para albergar la final. Para el Mundial, contará con césped natural.

(New York-New Jersey Stadium), con : casa de los Giants y los Jets de la NFL, es uno de los estadios más grandes y accesibles de la costa atlántica, uno de los motivos por los que fue elegido para albergar la final. Para el Mundial, contará con césped natural. Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta), con capacidad para 75.000 espectadores : es el hogar de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United FC de la MLS. Fue sede de varios eventos importantes, incluido el Super Bowl. Se lo conoce por su techo retráctil de "molinillo" y su marcador circular.

(Estadio de Atlanta), con : es el hogar de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United FC de la MLS. Fue sede de varios eventos importantes, incluido el Super Bowl. Se lo conoce por su techo retráctil de "molinillo" y su marcador circular. Arrowhead Stadium (Estadio de Kansas City), con capacidad para 73.000 espectadores: ofrece una llamativa disposición de los asientos en forma de cuenco. El aforo no sufrirá cambios respecto al original, ya que se construyó con espacios libres más amplios que algunos de sus homólogos modernos.

kansas2 Argentina debutará ante Argelia en el estadio de Kansas City.

Capacidad de los otros 11 estadios que formarán parte del Mundial 2026

Así queda el aforo de los demás estadios de la Copa del Mundo 2026 tras cumplir con las obligaciones exigidas por la FIFA:

NRG Stadium (Houston): 72.000 espectadores

(Houston): 72.000 espectadores Levi's Stadium (Área de la Bahía de San Francisco): 71.000 espectadores

(Área de la Bahía de San Francisco): 71.000 espectadores SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles): 70.000 espectadores

(Estadio de Los Ángeles): 70.000 espectadores Lincoln Financial Field ( Estadio de Filadelfia): 69.000 espectadores

Estadio de Filadelfia): 69.000 espectadores Lumen Field (Estadio de Seattle): 69.000 espectadores

(Estadio de Seattle): 69.000 espectadores Hard Rock Stadium (Miami): 65.000 espectadores

(Miami): 65.000 espectadores Gillette Stadium (Estadio de Boston): 65.000 espectadores

(Estadio de Boston): 65.000 espectadores BC Place (Vancouver): 54.000 espectadores

(Vancouver): 54.000 espectadores Estadio BBVA (Estadio Monterrey): 53,500 espectadores

(Estadio Monterrey): 53,500 espectadores Estadio Akron (Estadio Guadalajara): 48.000 espectadores

(Estadio Guadalajara): 48.000 espectadores BMO Field (Toronto Stadium): 45.000 espectadores

Hard-Rock-Stadium-Miami.jpg El Hard Rock Stadium está ubicado al norte de Miami.

Dónde y cuándo jugará la Selección Argentina en la primera ronda

La Selección nacional, que integra el Grupo J, debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14 hs enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23 hs ante la debutante Jordania, nuevamente en Dallas.

En caso de finalizar en el primer puesto de su grupo, el rival en dieciseisavos de final será el segundo del Grupo H, conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Este encuentro se disputará el viernes 3 de julio en el Miami Stadium, con horario aún por confirmar.