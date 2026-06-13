Cuál es la banda neuquina que lanzó una canción para alentar a la Selección Argentina

Se trata de un conocido grupo musical que se subió a la fiebre del mundial 2026 y le puso su ritmo a la competencia internacional.

El Mundial 2026 ya comenzó y, al igual que en otras partes del planeta tierra, la provincia de Neuquén se sumó a la fiebre futbolera con una canción que promete pasar a la historia y sumarse a la pasión de los hinchas.

Se trata de “Mi Corazón (Mundial)” , un sencillo lanzado por la banda angosturense Los Cachorros . El mismo fue creado especialmente para acompañar a la Selección Argentina y ponerle ritmo a la máxima cita del fútbol internacional.

El grupo, que recientemente fue distinguido con el Premio Marcelo Berbel en la categoría Cumbia-Cuarteto , asegura que el tema se convertirá en una de las canciones que acompañen a los fanáticos durante el torneo.

Con una mezcla de cumbia, cuarteto y una letra cargada de sentimiento futbolero, la producción busca reflejar la emoción que despierta cada Copa del Mundo y la ilusión de millones de argentinos que volverán a seguir a la Selección en busca de una nueva consagración.

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Pensada para el clima mundialista

"Mi Corazón (Mundial)" fue escrita por Santiago Valdivieso y Gustavo Jerez, mientras que la música estuvo a cargo de Gustavo Jerez junto a Rodrigo Dadud.

La grabación se realizó en Estudio Cachorros, Scaleta Cóndor y Bayo Producciones. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Juanse Campos, mientras que la producción audiovisual fue desarrollada por Pri Pastrana, responsable del videoloop y la portada oficial del sencillo.

En la interpretación participaron Santiago Valdivieso y Rodrigo Dadud en voces, acompañados por Juan José Matta en acordeón y teclados, Nicolás Magnasco en percusión y Lautaro Silva Grecchi en bajo y güiro.

Desde la banda explicaron que el objetivo fue crear una canción festiva, capaz de acompañar cada partido y transmitir el entusiasmo que genera un Mundial entre los argentinos.

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Quiénes son Los Cachorros, la banda que nació en un bar

Los Cachorros son una de las bandas de cumbia y cuarteto con mayor crecimiento en la región patagónica. El proyecto nació en 2016 en Villa La Angostura, cuando un grupo de amigos comenzó a tocar en un bar local sin imaginar que años más tarde lograrían trascender las fronteras de la localidad cordillerana.

Con el paso del tiempo, el grupo profesionalizó su propuesta y comenzó a presentarse en escenarios cada vez más importantes, construyendo una identidad propia basada en la combinación de ritmos populares y una fuerte impronta regional.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2025, cuando se presentaron en el escenario Enigma de Tecnópolis. Allí sorprendieron al público al interpretar una versión en ritmo de cumbia del Himno de Neuquén, una actuación que tuvo una importante repercusión entre los asistentes.

Meses después, la banda obtuvo el Premio Marcelo Berbel en la categoría Cumbia-Cuarteto, un reconocimiento que consolidó el crecimiento que viene experimentando en los últimos años.

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De Villa La Angostura al Mundial

Con ese presente y una trayectoria en constante ascenso, Los Cachorros decidieron apostar ahora por una producción vinculada al evento deportivo más importante del planeta.

"Mi Corazón (Mundial)" representa una nueva etapa para la agrupación neuquina, que continúa desarrollando material propio y llevando el nombre de Villa La Angostura a distintos escenarios del país.