Argentina ya conoce al árbitro para el debut ante Argelia en el Mundial 2026

El juez ya dirigió a la Albiceleste en tres oportunidades, incluida la histórica final ante Francia en Qatar.

El polaco dirigió a Argentina en Rusia 2018 y en Qatar 2022, incluída la final con Francia.

La Selección Argentina ultima detalles para su debut frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 y este sábado se confirmó quién será el encargado de impartir justicia en el encuentro. El árbitro principal será el polaco Szymon Marciniak, un nombre que trae buenos recuerdos para los hinchas argentinos por haber dirigido la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La terna arbitral estará integrada además por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, quienes se desempeñarán como asistentes 1 y 2, respectivamente. En tanto, el cuarto árbitro será el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh y el juez de reserva será su compatriota Isaac Trevis.

Marciniak dirigió a la Selección Argentina en tres ocasiones. La primera fue en el debut del Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo nacional igualó 1 a 1 frente a Islandia. En aquel encuentro, el árbitro sancionó un penal a favor de la Albiceleste que luego fue desperdiciado por Lionel Messi.

Las otras dos actuaciones del polaco con Argentina se produjeron durante el Mundial de Qatar 2022. La primera fue en los cuartos de final ante Australia, partido que terminó con triunfo argentino por 2 a 1. La más recordada llegó en la final frente a Francia, donde el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo.

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En aquella definición histórica, Marciniak sancionó un penal para Argentina que Messi transformó en gol, además de dos penas máximas para Francia, ambas convertidas por Kylian Mbappé. Ahora, el experimentado árbitro volverá a cruzarse con la Albiceleste en el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Las novedades antes del debut de Argentina ante Argelia

Luego de conocerse la lesión de Tagliafico el jueves pasado, llegaron buenas noticias con las mejoras de varios jugadores, sobre todo el Dibu Martínez.

La Selección argentina se entrenó este viernes en Kansas con la mirada puesta en el debut del próximo martes ante Argelia. Lionel Scaloni ya planea un posible equipo titular y espera por los jugadores que están al límite.

Dibu Martinez

El arquero volvió a entrenarse con los dos guantes en sus manos y llevó tranquilidad a los fanáticos y al cuerpo técnico albiceleste. Sin embargo, dio muestras de dolor al intentar sacárselos.

Scaloni todavía no definió un once titular ya que espera ver cómo evolucionan los jugadores lesionados o con molestias. Las dudas están principalmente en la zona izquierda de la defensa y en quienes acompañarán a Messi en la delantera.

El estado de Tagliafico

La lesión de Nicolás Tagliafico, quien finalmente se perderá el debut ante Argelia el próximo martes. El defensor sufrió un desgarro en el amistoso ante Honduras, aunque no corre riesgo su presencia en la máxima cita.

Según informó TyC Sports este viernes, luego de que se realizaran estudios que confirmaron la lesión muscular, lo cierto es que el marcador de punta está lesionado desde el sábado pasado, cuando disputó solo 45 minutos ante el seleccionado centroamericano. Anoche el futbolista se reunió con el cuerpo técnico y los médicos para acordar los pasos a seguir y realizó una sesión de fisioterapia.

tagliafico

El cuerpo técnico de la Selección Argentina apunta a que Tagliafico pueda jugar el segundo partido contra Austria, el sábado 22, aunque eso dependerá de la evolución que presente. Lo cierto es que pese a la lesión, no fue desafectado porque lo consideran un jugador fundamental del grupo, y en el peor escenario lo recuperarían para una hipotética fase decisiva si Argentina avanza a 16avos como se prevé.