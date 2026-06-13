Mundial 2026 EN VIVO: hoy Qatar-Suiza, Haiti-Escocia y el plato fuerte de Brasil-Marruecos, ¿juega Neymar?

El Mundial 2026 ya se viva a pleno y la tercera jornada tendrá uno de los partidos que más promete en estos primeros días. El debut de la pentacampeona, Brasil, siempre atrae todas las miradas, que además tendrá en frente a una de las sensaciones del último mundial: Marruecos.

En primer turno, a las 16, Qatar enfrentará a Suiza para completar la primera fecha del grupo B, que ya tuvo el empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia Herzegovina. Luego, Brasil se enfrenta con Marruecos desde las 19 en el MetLife Stadium de New Jersey, en lo que será el inicio de la competencia para el grupo C que también tendrá a las 22 el enfrentamiento de Escocia y Haití.

Sin dudas, todos los ojos estarán puestos en la canarinha que conduce técnicamente el italiano Carlo Ancelotti y que no tendrá en el campo de juego a Neymar, quien ya fue descartado para el debut por debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho. El conjunto brasileño viene de golear 6 a 2 a Panamá y de vencer 2 a 1 a Egipto en sus amistosos previos.

En su preparación, la selección de Marruecos viene de golear 5 a 0 a Burundi, 4 a 0 a Madagascar y de empatar con Noruega 1 a 1. La selección africana se convirtió en el en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en el Mundial de Qatar, mientras que este año alcanzó la final en la Copa de África, donde perdió con Senegal aunque luego la Confederación Africana le terminó otorgando el título de campeón.

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Live Blog Post Las probables alineaciones de Brasil y Marruecos Según los portales de noticias que cubren a la selección de Brasil, Carlo Ancelotti tendría en mente el siguiente equipo: Alisson Becker; Danilo Luiz da Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha. Mientras que la posible alineación de Marruecos es Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. El conjunto es dirigido tecnicamente por Mohamed Ouahbi, que asumió el cargo en marzo de 2026, Las bajas para el partido son Neymar en la verdeamarela y Anass Salah-Eddine en el conjunto africano.

Live Blog Post La lesión de Neymar El atacante de 34 años, que no pudo encadenar tres partidos seguidos en todo el Brasileirao 2026 por distintas lesiones, acumula 25 días sin realizar entrenamientos con normalidad. En este contexto, el futbolista del Santos no será tenido en cuenta por el entrenador italiano Carlo Ancelotti para su debut mundialista como DT de selecciones, de este sábado ante Marruecos, e incluso es duda para el resto de la fase de grupos. La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 estuvo en duda hasta el último momento y generó una gran celebración entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa, aunque queda claro que el atacante no pudo llegar al 100% desde lo físico. El delantero, tuvo grandes problemas para mantenerse a punto durante lo que va del año, con las lesiones como las principales complicaciones a lo largo de toda su carrera. Neymar Portada