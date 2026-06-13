Mundial 2026 EN VIVO: hoy Qatar-Suiza, Haiti-Escocia y el plato fuerte de Brasil-Marruecos, ¿juega Neymar?

El Mundial 2026 ya se viva a pleno y la tercera jornada tendrá uno de los partidos que más promete en estos primeros días. El debut de la pentacampeona, Brasil, siempre atrae todas las miradas, que además tendrá en frente a una de las sensaciones del último mundial: Marruecos.
Las probables alineaciones de Brasil y Marruecos
Según los portales de noticias que cubren a la selección de Brasil, Carlo Ancelotti tendría en mente el siguiente equipo: Alisson Becker; Danilo Luiz da Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.
Mientras que la posible alineación de Marruecos es Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. El conjunto es dirigido tecnicamente por Mohamed Ouahbi, que asumió el cargo en marzo de 2026,
Las bajas para el partido son Neymar en la verdeamarela y Anass Salah-Eddine en el conjunto africano.
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