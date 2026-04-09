Se confirmaron los amistosos que Argentina jugará a días del Mundial

La Selección Argentina ya conoce a los rivales que enfrentará en los amistosos que disputará la semana previa al inicio de la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de Honduras e Islandia, con los que los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

Recordemos que el vigente campeón del mundo iniciará su defensa del título el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J.

La información de los nuevos amistosos que figuran en la agenda de la Selección fue confirmada por el periodista Gastón Edul, que trabaja en TyC Sports y está a cargo de la información de la Albiceleste para esa señal. Minutos después de esas publicaciones, las cuentas oficiales de la Selección lo oficializaron en redes sociales.

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Argentina - Honduras

Sábado 6 de junio

Estadio Kyle Field, Texas



Argentina - Islandia

Martes 9 de junio

Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — Selección Argentina (@Argentina) April 9, 2026

Las sedes de cada uno de los encuentros se destacan por ser dos de los recintos más emblemáticos del fútbol americano universitario en suelo estadounidense. De hecho, en el caso del Jordan-Hare Stadium, el encuentro contra Islandia será el primer duelo internacional en ese escenario en sus 87 años de historia, según precisó The Athletic. La fuente citada subrayó que el Kyle Field ya albergó el compromiso entre México y Brasil de junio de 2024, con una asistencia de 85.249 espectadores.

El presente de las selecciones de Honduras e Islandia

Será la segunda vez en el ciclo de Lionel Scaloni que la Selección Argentina se enfrente a su par de Honduras en un amistoso. El único antecedente se remonta al 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium de Miami con goleada de la Albiceleste por 3-0 gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. El elenco de la Concacaf se encuentra en el puesto 66 del ranking FIFA y es la sexta mejor selección de su Confederación en el escalafón por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. Además, tuvo un destacado papel en la Copa Oro 2025, competencia en la que llegó a semifinales y fue eliminado por México.

Sin embargo, los Catrachos se quedaron afuera del Mundial (no lo juegan desde 2014), luego de terminar segundos en el Grupo C de las Eliminatorias con 9 puntos, por detrás de Haití (11, clasificó directo) y por delante de Costa Rica (7) y Nicaragua (4). Tampoco pudo avanzar al Repechaje Internacional, cuyos boletos quedaron en poder de los dos mejores segundos entre las tres zonas. En esa mini tabla, Honduras quedó tercero con los mismos puntos que Surinam, que fue segundo por tener más goles a favor, y Jamaica lideró con 11. Más allá de esto, ninguno pudo obtener su lugar en la Copa del Mundo porque Surinam cayó con Bolivia y Jamaica perdió con República Democrática del Congo.

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Por su parte, Islandia se ubica en la 75° colocación del ranking FIFA. Jugó un solo Mundial, en 2018, muy recordado por el penal atajado a Lionel Messi y el empate 1-1 en Moscú frente al elenco argentino dirigido en aquel entonces por Jorge Sampaoli. Además, disputó por primera y única vez la Eurocopa en 2016, edición en la que llegó a los cuartos de final y lo derrotó el anfitrión Francia por 5-2 en el Stade de France.

En las últimas Eliminatorias, el elenco islandés fue tercero en el Grupo D con 7 puntos, por detrás del líder Francia (16, clasificó directo) y de Ucrania (10, avanzó al Repechaje, donde fue eliminado). Azerbaiyán fue último con 1 unidad. En sus últimos amistosos de marzo pasado, no pasó del empate contra Canadá (2-2) y Haití (1-1).