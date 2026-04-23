El Chelo Delgado habló de las posibilidades de que Dybala llegue a Boca y si buscarán un nuevo arquero

Marcelo Delgado fue nombrado Director Deportivo de Boca el día que Juan Román Riquelme resolvió la disolución del Consejo de Fútbol. Luego de mucho tiempo, decidió romper el silencio, en la misma semana en la que el equipo se quedó con el Superclásico en el Monumental y analizó el presente de la institución.

"Para mí no fue penal, ese tipo de toques siempre existen y a veces favorecen a otros equipos. En clásicos anteriores nos ha pasado, como el gol anulado a Milton Giménez, donde también estaba Héctor Paletta en el VAR y el penal que le cobraron a Agustín Sández. Hay que ser respetuoso con los árbitros", opinó en diálogo con TyC Sports sobre la polémica en el final del partido con River.

El Chelo apuntó también al próximo mercado de pases y aseguró que aún no está definida la contratación de un nuevo arquero por la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín: "Lo veremos más adelante, por ahora vamos a contar con Leandro Brey y Javier García".

Chelo Delgado-Portada

Paulo Dybala aparece en el horizonte como un posible retorno estelar al fútbol argentino, impulsado en gran parte por su amistad con Leandro Paredes. "Nadie va a discutir su jerarquía, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él", aseguró el Director Deportivo. "Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación", concluyó.

El Chelo Delgado fue contundente sobre la continuidad de Úbeda y la renovación del Changuito Zeballos

Previo al duelo con Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, el Chelo Delgado, único sobreviviente del consejo de fútbol hecho y disuelto por Juan Román Riquelme, habló en TyC Sports sobre la continuidad de Claudio Úbeda: "Nosotros siempre mantuvimos la calma. Apostamos por Claudio cuando la incertidumbre venía de afuera y los frutos se están viendo ahora también. Así que siempre mantuvimos la calma, que es lo fundamental. Fue todo raro, él era el ayudante de campo de Miguel, pasó lo que pasó y la decisión final fue que siga. Con ese trabajo, su tranquilidad y la calma que tiene se ha ganado el cariño de los muchachos y se está haciendo respetar y está haciendo lo que él pretende en el grupo".

Por otra parte, sumó: "Yo creo que Claudio lo ha dicho anoche, me parece, ¿no? hay que tomar las cosas con calma, hay muchas cosas más importantes por delante, obviamente que en algún momento lo tendremos que analizar y veremos, pero hoy el equipo está muy bien, Claudio está muy bien. Hay que tomar las cosas con calma y Claudio eso lo sabe muy bien".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Eze_sosa/status/2047060838863851674&partner=&hide_thread=false “Para nosotros la prioridad es renovar el contrato de Exequiel Zeballos. Estamos hablando con su representante. Si después surge alguna posibilidad la vamos a analizar, pero queremos que se quede” #CheloDelgado x @TyCSports pic.twitter.com/jthnaI0eQJ — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) April 22, 2026

"Hay charlas con el representante, así que nosotros tenemos que estar con calma. Exequiel tiene un futuro enorme, tiene muchas condiciones, así que bueno, nada. Estamos hablando con el representante y esperemos que pronto podamos resolver todo ese tema", dijo sobre el Changuito Zeballos que tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

Por otra parte se refirió sobre la posibilidad de vender al jugador: "Yo creo que lo principal para nosotros es la renovación de Exequiel. Sí. y después veremos si surge alguna posibilidad, obviamente la vamos a analizar, sea en junio o sea en diciembre, pero lo importante ahora es que nosotros lleguemos a un acuerdo y podamos renovar el contrato".