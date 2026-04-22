Boca juega ante Defensa y Justicia con hinchas visitantes: hora, formaciones y TV

El Xeneize podrá llevar 3.000 hinchas a Florencio Varela, luego de haberle ganado a River el Superclásico en el Monumental.

Boca visitará este jueves a Defensa y Justicia , en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de extender su buen momento luego del triunfo ante River en el Superclásico y de conseguir la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 a River en el Superclásico gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos.

Los dirigidos por Claudio Úbeda no solo atraviesan un buen momento en el Torneo Apertura, donde están terceros en la Zona A, sino que tuvieron un comienzo ideal en la Copa Libertadores tras los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, Úbeda, optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores. En caso de quedarse con el triunfo, el “Xeneize” se asegurará la clasificación a los playoffs.

convocados boca dyj

Tras largas negociaciones, 3 mil hinchas de Boca podrán estar presentes en el sector visitante del recinto de Florencio Varela para festejar con los jugadores el triunfo ante River.

Los Xeneizes ocuparán la tribuna de la calle Humahuaca y las entradas rondarán valores que van desde los 80 mil hasta los 100 mil pesos. Si bien ambas dirigencias tenían la intención de que se juegue con ambos públicos, la traba estaba en Aprevide y el intendente Andrés Watson que habían dado la negativa por cuestiones organizativas.

Por si fuese poco, este lunes por la mañana, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, había confirmada que estaba “caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible”.

Sin embargo, el club del sur de la Provincia de Buenos Aires no se bajó de las negociaciones y le insistió al intendente Watson para que ceda, acción que finalmente tomó y luego el club anunció el acuerdo

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error.

Las probables formaciones de Boca y Defensa y Justicia

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.