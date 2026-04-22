Choque fatal en Ruta 7: el motociclista tenía 32 años y murió en el acto tras ser embestido por el camión

El hombre llevaba puesto un mameluco, por lo que se presume que se dirigía al trabajo. Estrellas Amarillas lanzó un sentido mensaje frente a la tragedia.

El trágico accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la mañana sobre la Avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7 ) dejó como saldo la muerte de un motociclista de 32 años . El hecho se registró cerca de las 6:50 a la altura del Tercer Puente, en la mano que va desde Neuquén hacia Centenario.

El caso quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi de la Fiscalía de Homicidios quien solicitó la auotpsia para determinar las causales mientras avanza en otras tareas de investigación para deslindar responsabilidades en el trágico choque fatal .

El comisario Ariel Elizondo, jefe de la División Tránsito de la Policía del Neuquén , brindó detalles del hecho y confirmó información clave que se conoció en las últimas horas.

Muerto en la Ruta 7 (2) Claudio Espinoza

Qué se sabe del trágico choque fatal

Según explicó Elizondo a LU5, el siniestro involucró a un camión con acoplado de la empresa Logistic Express, conducido por un hombre de 39 años, y una moto de 110 centímetros cúbicos. De acuerdo a las imágenes el camión acarreaba un doble acoplado rojo de gran longitud.

“El joven del rodado menor falleció en el lugar”, confirmó el comisario en cuanto al desenlace para el joven cuyo cuerpo quedó tendido en el asfalto. En el lugar, personal de Criminalística montó el biombo para evaluar su cadáver y luego fue trasladado a la Morgue.

Al respecto de la dinámica del choque indicó que aún se encuentra bajo investigación. Por el momento, la policía trabaja para determinar cómo se produjo el impacto y si ambos vehículos circulaban por el mismo carril al momento del hecho.

motocicilista muerto ruta 7 Este miércoles por la mañana se registró un choque fatal en Ruta 7 donde murió un motociclista arrastrado por un camión.

Test de alcoholemia y declaraciones del camionero

Uno de los datos nuevos del caso confirmados por la policía es que al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El hombre fue entrevistado en el lugar, aunque sus declaraciones quedaron reservadas para la investigación judicial. “Se habló con el conductor, pero todo queda a disposición de la fiscalía”, indicó Elizondo.

Por su parte, según las primeras informaciones, por motivos que se desconocen, el camión embistió al vehículo de menor porte y lo habría arrastrado unos trescientos metros hasta que otro automovilista le advirtió con desesperación que había chocado.

Muerto en la Ruta 7 (3) Claudio Espinoza

Hasta el momento no se difundió la identidad del motociclista fallecido. Personal de Medicina Legal trabaja en la identificación formal. De acuerdo con los primeros indicios, el joven llevaba un mameluco, por lo que se presume que se dirigía a su trabajo al momento del choque.

El mensaje de Estrellas Amarillas Neuquén

Horas después del choque fatal, la organización sin fines de lucro Estrellas Amarillas Neuquén publicó un sentido mensaje para llamar a la reflexión sobre la responsabilidad vial. "Hoy, otra vida se apagó en la Ruta 7. Un motociclista murió tras ser embestido y arrastrado por un camión, en un hecho tan brutal como doloroso", expresaron.

En tanto, hicieron foco en que "No es un caso aislado. No es “un accidente más” y resaltaron: "Es una tragedia que se repite, una escena que ya vimos demasiadas veces".

El accidente causó grandes demoras y caos de tránsito para los miles de automovilistas que circulaban para ingresar a la capital neuquina. Desde la agrupación, señalaron: "Detrás del tránsito detenido, de las sirenas y las pericias, hay una familia que recibe la peor noticia, un vacío imposible de llenar, una historia que se corta de golpe".

En este sentido, lanzaron serios cuestionamientos: "¿Cuántas veces más vamos a leer lo mismo? ¿Cuántas muertes hacen falta para que algo cambie?"