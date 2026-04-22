Mapa: dónde fue el choque fatal de Ruta 7 y las zonas con demoras de tránsito

El tránsito a la altura del segundo puente derivador registró interrupciones y fuertes demoras. Qué hizo personal de tránsito tras el trágico accidente.

A primera hora del miércoles se registró un trágico choque fatal sobre la Avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7 ), lo que generó largas filas de vehículos y el colapso momentáneo de algunas arterias para ingresar a la capital neuquina. Conocer la ubicación precisa del accidente y los puntos con más demoras puede agilizar el tránsito.

Un motociclista fue embestido por un camionero cerca de las 6:30 de la mañana, a la salida del segundo puente derivador, en sentido Neuquén-Centenario. Pero el hecho no se limitó a este punto porque los vehiculos siguieron su marcha.

Según las primeras informaciones, por motivos que se desconocen, el camión embistió al vehículo de menor porte y lo arrastró unos trescientos metros hasta que otro automovilista le advirtió con desesperación que había chocado .

motocicilista muerto ruta 7 Este miércoles por la mañana se registró un choque fatal en Ruta 7 donde murió un motociclista arrastrado por un camión.

Dónde fue el choque fatal

El choque se produjo a la altura del Barrio Copol, en el sentido Centenario-Neuquén, donde el cuerpo del motociclista quedó tendido en el asfalto con graves lesiones por el arrastre y a unas tres cuadras la moto destruida debajo del camión.

Personal de Criminalística actúa en el lugar para realizar las pericias forenses correspondientes. Por su parte, tras el choque fatal, el camionero permanece en el lugar con custodia policial.

Por este motivo, se registraron importantes demoras en el tránsito desde la capital neuquina hacia esa zona y también desde el Parque Industrial.

Caos en Ruta 7: un motociclista murió tras ser embestido por un camión

En el lugar se montó un importante despliegue policial con apoyo de personal de Gendarmería, quienes apostaron una camioneta al lado del cadáver. En tanto, se habilitó el tránsito hacia Neuquén a paso de hombre por la banquina, controlada por agentes de tránsito y conos, para posibilitar la llegada a la capital pese a la tragedia. La distracción de los automovilistas para con el sitio del choque también agregó lentitud al proceso de ingreso a Neuquén.

Pese a los esfuerzos se registró un fuerte embotellamento que llegaba al primer puente, mientras que se colapsó la salida a la Avenida Ricardo Alfonsín desde Leloir y desde calle Salta.

mapa choque fatal ruta 7

Zonas con demoras de tránsito tras el choque fatal

En tanto, las demoras para el ingreso desde Centenario hacia Neuquén tuvieron su mayor consecuencia en la circulación por la calle Jujuy, dado que luego de la Avenida Ricardo Alfonsín la salida se realiza por Avenida del Trabajador.

Por su parte, personal de tránsito cortó la Avenida Doctor Ramón a la altura del Alto Comahue Shopping, para que los autos que habían quedado frenados a la altura del puente de ingreso a Copol sean derivados hacia Soldi, para luego continuar por calle Eslovenia y seguir por Autovía Norte.