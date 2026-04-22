Caos en Ruta 7: un motociclista murió tras ser embestido por un camión que lo arrastró varios metros

El accidente ocurrió a primera hora de este miércoles a la altura del Barrio Copol, en sentido Neuquén-Centenario. El camionero quedó bajo custodia policial en el lugar.

Este miércoles por la mañana se registró un choque fatal en Ruta 7 donde murió un motociclista arrastrado por un camión.

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles, a primera hora de la mañana, sobre la Avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7 ), lo que generó largas filas de vehículos. Un motociclista murió tras ser embestido por un camión y arrastrado por varios metros.

El accidente ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, a la salida del segundo puente derivador, a la altura del Barrio Copol , en sentido Neuquén-Centenario.

Según las primeras informaciones, por motivos que se desconocen, el camión embistió al vehículo de menor porte y lo arrastró unos trescientos metros hasta que otro automovilista le advirtió con desesperación que había chocado .

Caos en Ruta 7: un motociclista murió tras ser embestido por un camión

Caos en Ruta 7 y el acceso a Neuquén tras el choque fatal

El cuerpo del motociclista quedó tendido sobre el asfalto con graves lesiones por el arrastre y a unas tres cuadras la moto destruida debajo del camión. Personal de Criminalística actúa en el lugar para realizar las pericias forenses correspondientes.

Por su parte, tras el choque fatal, el camionero permanece en el lugar con custodia policial.

Por este motivo, se registraron importantes demoras en el tránsito desde la capital neuquina hacia esa zona y también desde el Parque Industrial.

motociclista muerto ruta 7

Zonas con demoras de tránsito tras el choque fatal

En el lugar se montó un importante despliegue policial con apoyo de personal de Gendarmería, quienes apostaron una camioneta al lado del cadáver. En tanto, se habilitó el tránsito hacia Neuquén a paso de hombre por la banquina, controlada por agentes de tránsito y conos, para posibilitar la llegada a la capital pese a la tragedia.

Pese a los esfuerzos se registró un fuerte embotellamento que llegaba al primer puente, mientras que se colapsó la salida a la Avenida Ricardo Alfonsín desde Leloir y desde calle Salta.

En tanto, las demoras para el ingreso desde Centenario hacia Neuquén tuvieron su mayor consecuencia en la circulación por la calle Jujuy, dado que luego de la Avenida Ricardo Alfonsín la salida se realiza por Avenida del Trabajador.

Caos en Ruta 7 y el acceso a Neuquén tras el choque fatal

Por su parte, personal de tránsito cortó la Avenida Doctor Ramón a la altura del supermercado Coto, para que los autos que habían quedado frenados a la altura del puente de ingreso a Copol sean derivados hacia Soldi, para luego continuar por calle Eslovenia y seguir por Autovía Norte.