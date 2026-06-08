Neuquén, la Inteligencia Artificial, y el problema de la matriz educativa

Pocos días atrás, Neuquén reunió a miles de personas a conversar sobre la inteligencia artificial . Las transmisiones superaron las doce mil visualizaciones en todo el país. La provincia se sumó así a un entusiasmo global de las regiones y países petroleros por la IA . En los países petroleros la intersección entre producción de combustible fósil e IA pasa por dos ejes: optimización de la operación de los yacimientos, y, más ambicioso, la diversificación económica.

Por ejemplo, la compañía Saudí Aramco ha incorporado más de 500 aplicaciones de inteligencia artificial en sus operaciones, con importantes ganancias de eficiencia y reducciones de costos. Además, trabajan en el desarrollo de un modelo de lenguaje entrenado en 90 años de exploración geológica, esta vez no sólo para mejorar la explotación, sino para crear modelos de frontera propios. Desarrollan un modelo denominado Humain-one, que transforma de raíz los negocios mediante su digitalización inteligente . Hay otras iniciativas similares de desarrollo de plataformas de IA para el gobierno, como ocurre en Emiratos, y otras más. La riqueza petrolera se invierte en transformación digital, desarrollo de capacidades propias de IA, y educación de avanzada para la población.

Esta relación petróleo-IA tiene que ver con la disponibilidad de recursos, obviamente, también con el clásico espíritu pionero de una actividad económica poderosa y progresista, pero finalmente con la realidad del horizonte finito de los recursos naturales. El mismo gobernador Rolando Figueroa sostuvo en Washington y otros foros que Neuquén necesita un futuro más allá de los hidrocarburos. Esta aspiración es compartida por todos los gobernadores de provincias con economías predominantemente extractivas en nuestro país, y por los mayores productores del mundo. Y sistemáticamente se mencionan a la educación y la tecnología como instrumentos indispensables para ese pasaje a una economía post fósil.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (4) La presentación de IA Week en el Polo Teconológico de Neuquén. Claudio Espinoza

La falacia de la matriz productiva

Se confunde el debate desarrollista argentino cuando enfatiza la necesidad diversificar la matriz productiva de un país que evidentemente cada vez más vive de recursos primarios como energía, minería, y agro. El problema no es sólo que agregamos poco valor agregado; el punto es que si nuestra declinación educativa continúa, en poco tiempo sólo estaremos agregando el valor que seamos capaces. Conforme avanza el mundo, nuestra capacidad de crear bienes manufactureros acordes a la época se irá deteriorando cada vez más.

El problema radica en que producimos pocas cosas porque formamos poco talento del tipo capaz de producir las nuevas. Estrictamente, nuestra pobre diversificación económica obedece, cada día más, al angostamiento progresivo de las capacidades educativas.

La Argentina produce cuatro veces más médicos de los necesarios y diez veces menos enfermeras. Produce abogados en proporciones que superan a Alemania con el doble de habitantes. Produce psicólogos a una tasa que casi triplica el promedio mundial. Y produce ingenieros, biólogos, matemáticos y físicos en cantidades que no alcanzan para sostener una economía de conocimiento, es decir una economía diversificada. Esta triste situación, lejos de ser un accidente, resulta de décadas de haber soslayado la educación como parte indispensable de la política económica. Las catastróficas calificaciones en matemática, ciencia, o literatura al final del secundario llevan tres décadas. Y se ha hecho muy poco o mejor ningún progreso. Sólo 2 a 3 de cada diez egresados del colegio podrá ostentar un nivel aceptable en las tres ramas. Esa realidad, sólo excepcionalmente se corrige en la universidad. Luego no sorprenderá que tras multiplicar por 10 los ingresantes a carreras de grado, el número de recibidos casi no se haya modificado en tres décadas.

SFP Personal INteligencia artificial (10) Miles de personas siguieron la IA Week en vivo por Youtube. Sebastián Fariña Petersen

Recrear el sistema nacional de educación técnica va en línea con la solución. Bien podríamos inspirarnos en Alemania. El sistema dual alemán en sus escuelas de oficios combina formación escolar técnica con práctica en empresa desde el nivel secundario. Es la columna vertebral de su capacidad industrial. Allí, un técnico en automatización tiene cuatro años de práctica real en el secundario antes de graduarse. Un ingeniero de procesos conoció una planta industrial antes de elegir su carrera. El modelo crea un sistémica social donde la ingeniería va permeando la instrucción básica, y la actitud con la productividad se aprende desde la adolescencia.

China es otro caso de éxito. Entre 2010 y 2020, el número de graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pasó a triplicar al de los Estados Unidos. En China existe un examen riguroso al terminar la primaria, que permite a los alumnos entrar a una formación secundaria muy exigente orientada a los aún más exigentes estudios universitarios, o ingresar a escuelas vocacionales (similares a las alemanas escuelas de oficios) orientadas a su matriz industrial. Se busca que los graduados sigan aproximadamente la mitad el curso universitario y la otra mitad el industrial. Hoy, los modelos de inteligencia artificial más competitivos del mundo se desarrollan en Beijing, Shenzhen y Hangzhou, sobre la base de una generación formada para hacerlo. Ambas escuelas tienen hoy el mismo estatus, y la formación técnica se integra directamente con las áreas de investigación y desarrollo y de producción de su economía.

Oportunidad local

Vaca Muerta es una oportunidad concreta. La renta petrolera puede financiar el desarrollo o puede retrasar la urgencia de construirlo, según la reforma, o no, de la matriz educativa. En similares condiciones están las provincias mineras, o aquellas con explosiva producción agropecuaria. Volviendo a Neuquén, en Añelo se está terminando una escuela técnica orientada a hidrocarburos y robótica, con más de dieciocho mil millones de pesos invertidos. Una escuela diseñada para Vaca Muerta, pero que desde ahora incorpora robótica en su currícula, en ese pasaje hacia la economía post-fósil de que hablábamos. La Argentina debe pensar la educación técnica como una estrategia nacional.

La inteligencia artificial no es una herramienta que se agrega al final del proceso educativo, sino que comienza cuando el alumno aprende a hacer cuentas con los dedos y a resolver reglas de tres simple. Este es el secreto de la diversificación de la matriz productiva. Porque un técnico que no comprenda los fundamentos estadísticos de un sistema de automatización, difícilmente podrá operarlo adecuadamente; y con seguridad que no estará en el grupo de aquellos que estén desarrollando el próximo sistema de automatización de la década que viene. Los chicos que ingresarán a las escuelas técnicas que Neuquén se prepara a inaugurar, envejecerán en los albores del año 2100; necesitamos dotarlos de un alto nivel en matemáticas, ciencia, y literatura, y una sólida formación industrial. Son los dueños del Siglo XXI; para ellos la IA será tan cotidiana como hoy podría ser la nafta.