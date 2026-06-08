En el lugar tuvieron intervención Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y de Piedra del Águila. En el lugar quedaron autos 0 kilómetro destrozados.

Impresionante vuelco de un camión mosquito en la Ruta 237: el chofer quedó atrapado y fue hospitalizado

Un camión mosquito que transportaba vehículos sufrió un impresionante vuelco este lunes sobre la Ruta 237 . El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser asistido por personal de emergencia que lo trasladó para su atención en un hospital cercano.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1518 de la ruta, cuando el vehículo de gran porte circulaba en sentido norte-sur. Tras su caída, también fueron cayéndose los demás vehículos 0 kilómetro, los cuales quedaron fuertemente destrozados al costado de la ruta.

De acuerdo a lo relevado, hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y Piedra del Águila , además de ambulancias y personal de Protección Civil.

Según informó el oficial inspector Rodrigo Torres, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Piedra del Águila, al arribar al lugar el conductor ya había sido extraído de la cabina gracias al trabajo conjunto de personal de Protección Civil y colegas camioneros que colaboraron en los primeros minutos posteriores al vuelco.

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Cuál es el estado de salud del camionero

"El chofer fue asistido y trasladado en ambulancia para una evaluación médica más completa", indicó, mientras que, por su parte, el oficial subcomandante de Bomberos de Junín de los Andes explicó que el hombre se encontraba consciente y orientado cuando fue examinado por los equipos de emergencia.

"Estaba en estado de conciencia, orientado y pudo responder las preguntas que le hicimos respecto del accidente", señaló el bombero. De acuerdo con su testimonio, el conductor manifestó que sufrió una falla en el sistema de frenos mientras transitaba por el sector. Según relató, intentó controlar el vehículo durante varios metros, pero el peso de la carga terminó jugando en su contra.

"Manifestó haberse quedado sin frenos. Lo llevó lo más que pudo, pero por el peso y la carga que tenía, es muy fácil que un camión se vuelque cuando llega a la banquina", explicó.

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Los rescatistas indicaron que el camionero presentaba dolores compatibles con el fuerte impacto y con haber permanecido presionado contra el volante durante el incidente. Además, atravesaba un estado de shock al momento de recibir asistencia.

Hasta el lugar llegaron ambulancias tanto de Junín de los Andes como de Piedra del Águila para brindarle atención médica. A pesar de la espectacularidad del accidente, las primeras evaluaciones indicaban que el estado general de salud del conductor era bueno y que las lesiones sufridas no revestían gravedad.

Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para determinar las circunstancias exactas del vuelco y garantizar la seguridad en el sector, mientras se realizaban las tareas necesarias para remover el camión y la carga transportada.

Transito Accidente Ruta 237

En este sentido, Vialidad Nacional publicó un comunicado oficial de transitabilidad a las 13:05 donde actualizó la situación del tránsito. "Se encuentra asistida la circulación en cercanías a Collón Cura debido al siniestro de un vehículo pesado".

En tanto, indicó que se solicita a los usuarios transitar con extrema preacaución y respetar las indicaciones del personal policial que se encuentran asistiendo el tránsito mientras los equipos al servicio de Vialidad Nacional trabajan en el retiro del vehículo siniestrado.