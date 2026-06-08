Figueroa pone por primera vez a sus hombres en altos cargos vacantes del Estado: quiénes son

El gobernador envió los pliegos para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas que dejaron los exvocales Antonio Di Maggio y Marcela Serrano.

El Tribunal de Cuentas de la provincia del Neuquén tendrá dos nuevas caras por primera vez desde que Rolando Figueroa asumió la gobernación. Son dos vacantes de alto rango en el Estado neuquino, que le permiten auditar las cuentas de la administración central y de los organismos descentralizados, con gente que él mismo propuso, como lo han hecho todos los gobernadores.

El mandatario envió a la Legislatura de Neuquén los pliegos de dos contadores para cubrir las vacantes que dejaron los exvocales Antonio Di Maggio , quien se acaba de jubilar, y Marcela Serrano , hoy jueza de Cámara de la Primera Circunscripción .

Lo adelantó este lunes en el reconocimiento que hizo el mandatario provincial por el Día del Periodista. Es la primera vez que Figueroa tiene la posibilidad de designar a sus propios hombres en el organismo que audita toda la provincia.

Pintado-legislatura-nqn-1-1 El contador Juan Carlos Puintado fue propuesto por el gobernador Rolando Figueroa como vocal del Tribunal de Cuentas.

Los candidatos son Juan Carlos Pintado y Diego de la Vega, dos perfiles con trayectorias distintas. Uno es mucho más cercano a los resortes del Estado y el otro no ha sido en su momento cercano al gobierno de Figueroa.

Nombres para el Tribunal de Cuentas: "Era opositor nuestro"

Pintado es contador y abogado, y su historia con Figueroa arranca hace más de dos décadas. Fue asesor de la comisión de Hacienda de la Legislatura provincial en los dos períodos en que el actual gobernador se desempeñó como diputado: de 2003 a 2007 y luego cuando presidía esa misma comisión, entre 2007 y 2011. La relación de trabajo fue estrecha y de larga data.

Su carrera dentro del Estado provincial es muy amplia. Fue director de Rentas de la Provincia de Neuquén, asesor de la Municipalidad de Zapala entre 2008 y 2011, y trabajó junto a Julieta Corroza. Más recientemente, se desempeñaba en el área administrativa de la Secretaría de Municipalidades, a cargo de Gustavo Coatz.

Pero hay un dato que lo distingue del resto porque Pintado ya ocupó una silla en el Tribunal de Cuentas. Fue vocal del organismo durante la gobernación de Jorge Omar Sobisch, desde finales de 1999 hasta 2004. Si los pliegos son aprobados, regresará al mismo cargo después de 23 años. Conoce los resortes del organismo por dentro.

Un hombre del norte y "opositor"

El segundo pliego es el del contador Diego de la Vega, oriundo de Chos Malal y perteneciente a una familia de tradición en el norte neuquino. Su trayectoria política habla de un perfil muy diferente, porque en 2003 fue candidato a intendente por el MPN, pero perdió ante Nicolás Albarracín, hoy de La Neuquinidad, ex Frente Neuquinizate.

Diego De la Vega - Chos Malal Diego de la Vega, excandidato a intendente de Chos Malal por el MPN, fue propuesto como vocal del Tribunal de Cuentas.

“Fue opositor nuestro”, reconoció el propio Figueroa durante la conferencia de este lunes en el Auditorio de Casa de Gobierno.

La frase dice mucho sobre el tipo de movimiento que implica esta designación. Es un hombre que en su momento estuvo en otra interna del partido, incorporado hoy al esquema del gobernador, como está sucediendo en estos días. Figueroa está "absorbiendo parte de esa vieja estructura del MPN".

De la Vega fue la mano derecha del exintendente Hugo Gutiérrez en Chos Malal, donde se desempeñó como secretario de Economía municipal durante esa gestión.

Las vacantes, una jueza y un jubilado

Las dos sillas quedaron libres en el transcurso de pocas semanas; fueron las que asumieron en 2014 en el gobierno de Jorge Sapag. Marcela Serrano, que tenía a su cargo la auditoría de la administración central (Poder Ejecutivo, Legislatura y Poder Judicial), renunció el 16 de abril para asumir como jueza de Cámara.

Es docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue desde hace más de dos décadas, cuenta con maestrías en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, y trabaja en su tesis doctoral sobre federalismo y su impacto procesal en las provincias, carrera radicada en la Universidad Nacional de Rosario. Además de ser asesora permanente de todos los gobiernos en materias legales muy complejas.

Tribunal de Cuentas de Neuquén El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén. Adriano Calalesina

Antonio Di Maggio, vocal a cargo de la fiscalización de organismos descentralizados, se jubiló. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén le había confirmado por escrito que su expediente estaba en condiciones de otorgarse, y junio fue el mes de su salida efectiva.

Con estas dos vacantes cubiertas, Figueroa completará por primera vez su huella en el organismo que controla cómo se gasta cada peso del Estado provincial. Es uno de los sectores más estratégicos de la administración pública neuquina.