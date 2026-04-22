Rompió el silencio: Hector Paletta habló de la polémica en el último Superclásico

Héctor Paletta , el árbitro a cargo del VAR en el último partido entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental, rompió el silencio en las últimas horas y explicó por qué no llamó a Darío Herrera para que revisara la última jugada del partido en la todo el mundo en el Millonario reclamó penal y se convirtió en la mayor polémica en la última fecha del Torneo Apertura 2026 .

“La filosofía mía es siempre tratar de respaldar la decisión de campo, de cancha, que son los que están transpirando la camiseta. Hubo un equipo arbitral en cancha que valoró que hubo un contacto y ese contacto no era suficiente, no tenía suficiente fuerza para derribar al defensor y yo con las imágenes coincidía; no tengo una evidencia de un error claro y obvio del árbitro, esa es la realidad”, dijo en declaraciones a C5N.

Al ser consultado por la polémica que se originó a partir de esa jugada, el referí insistió: “Sigo sosteniendo, hay una imagen que parece más, pero es muy poco eso para corregir una evidencia de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta, que mide 1,80 y pesa 80 kilos y se está desplazando hacia atrás, no lo derriba de esa manera y apenas siente el contacto exagera la caída”.

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“Yo evalúo todo, Martínez Quarta se tira en el piso como si le hubiesen pegado una piña en la espalda, y la verdad que era toda evidencia como para respaldar la decisión fuerte de campo. Es una decisión fuerte porque es una jugada gris: para la mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no”, continuó.

La polémica jugada que marcó el último Superclásico del fútbol argentino

En el minuto 49 del segundo tiempo del partido que jugaron el domingo River y Boca en el Monumental, Lucas Martínez Quarta cayó en el área del Xeneize luego de sentir un contacto por parte de Lautaro Blanco. En las imágenes se ve un supuesto empujón del defensor de Boca que para los hinchas millonarios no deja lugar a dudas: es un claro penal.

Sin embargo, hay analistas como Juan Pablo Varsky -comentarista de una de las transmisiones oficiales del partido- que consideran que el empujón no tiene la fuerza necesaria como para derribar al rival y por ese motivo la terna arbitral actuó correctamente al no sancionar la falta. Quién también lo vio del mismo modo fue Diego Latorre, el otro comentarista oficial, quién además remarcó que la repetición en cámara lenta puede engañar y "dar la sensación" de que fue "un poco más" que un simple contacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/2045998495471984838&partner=&hide_thread=false Nada. Martinez Quarta ya se desestabiliza antes de que Blanco estire sus brazos. pic.twitter.com/0sx8qqHRuo — Andrés Yossen (@FinoYossen) April 19, 2026

Acto seguido, Paletta analizó toda la acción del final del partido en el Monumental: “Herrera ve el contacto con las manos en la espalda y ve la exageración de la caída de Martínez Quarta. Lo damos en cámara lenta, cuando empieza a caerse Martínez Quarta, hay un estiramiento del brazo de Blanco, pero vemos las imágenes de distintos ángulos y velocidades y estaban todas las condiciones para respaldar la decisión de campo. Al final del primer tiempo hubo una mano que no se vio (del penal de Rivero), fue un error y se llamó, para eso está la herramienta. Esa es la filosofía que yo tengo. No es el primer partido que tengo, gracias a Dios me fue bien, estoy bien considerado. Estuve en muchos partidos de importancia, incluidos del equipo River Plate. En todos hay fallos a favor y en contra, todos tienen algo por qué protestar y por qué no. Más allá de una decisión arbitral que para unos puede ser penal y para otros no, se creó algo mediático, un fusilamiento, que eso después genera algo y por eso salgo a hablar. Imagínense que los principales protagonistas son los jugadores, está el árbitro de campo y yo soy un asistente de ellos. Salgo a hablar por lo que se generó después", dijo.

Y agregó: “Somos un equipo en campo y en cabina VAR, no es que la decisión es mía sola tampoco. Soy responsable de la cabina VAR, el responsable máximo es el árbitro principal. Más allá de eso, que nos pasó un montón de veces de tener un error de valoración, que los vamos a seguir teniendo porque somos humanos, es lo que pasó después. Siempre tenemos buena fe”.

En un momento de la entrevista, Paletta denunció que recibió amenazas tras la secuencia que se dio en el final del partido. “No soy hincha de ningún club de fútbol, no sé si está la declaración de Gabriel (Paletta, su hermano ex futbolista de Boca) o no en su momento. Somos 4 varones: uno es de River, otro de Boca. Esa declaración de que toda mi familia es de Boca, se cae. Se toman de eso y se cargó la previa con eso. Yo era el VAR cuando se anuló el gol en el último minuto en cancha de Boca de (Milton) Giménez con la mano y ganó River en el último minuto el Superclásico. ¿Ahí no tenía nada que ver la declaración de mi hermano? Ahí no dijeron nada”, explicó. Y luego, confirmó lo que sufrió post Superclásico: “Filtraron mi teléfono y recibí amenazas, llamados, whatsapps, un montón de situaciones. Por suerte a mi familia no”.