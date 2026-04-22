Un ex River vuelve del retiro para jugar con los hermanos de Julián Álvarez en el Club Argentino de Madrid

El club comunicó en sus redes sociales la incorporación de un futbolista con un apellido de peso en el fútbol mundial.

El Club Argentino de Madrid sigue haciendo ruido con su presente en España, donde congrega a una multitud de argentino. En las últimas horas la institución se viralizó luego de anunciar el fichaje de un jugador con un fuerte apellido en el fútbol mundial, con paso por River y que vuelve del retiro tras haberlo anunciado hace poco más de nueve meses.

" Gianluca Simeone llega al #Granadero para darle una mano a los muchachos en la recta final, y tenerlo con nosotros nos llena de orgullo e ilusión. Supo venir a vernos ascender el año pasado, y ahora se pone la camiseta para intentar repetir y disfrutar de otra fiesta de pasión argentina en España", escribió el club en las redes sociales anunciando la llegada del jugador que comparte cancha con los hermanos del campeón del mundo Julián Álvarez .

El jugador que se formó en River, tuvo paso por Gimnasia de La Plata y un importante camino por la segunda división de España, había anunciado su retiro en julio de 2025. Sin embargo la oferta del club argentino fue suficiente para convencerlo y revertir su postura para volver al ruedo.

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Qué dijo Gianluca sobre su llegada

"La verdad una felicidad terrible. Ver todo el túnel lleno de argentinos, llegar y escuchar cumbia, gente que te habla en argentino te hace estar un poco más cerca de tu país que es lo que uno ama. Eso es un plus más de felicidad de estar acá", contó el delantero sobre su decisión de sumarse al equipo.

En su relato contó los detalles que lo motivaron para sumarse al plantel: "Lo que me sedujo fue más que nada mis amigos Punchi y Turrón (hermanos de Julián Álvarez) que me venían insistiendo si podía venir a jugar acá para darles una mano. No lo dudé porque conozco al club, a Adrián (presidente del club) que estuve hablando un montón con él y me dio la posibilidad de estar acá. Me gusta volver a jugar y estar en el club argentino aportando".

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"El Cholo (Simeone) está al tanto, sabe que estoy jugando. Hay que ver si algún día nos viene a ver", dijo y se refirió al consejo que le dio su padre: "Nos dio consejo desde chiquitos, que sigamos insistiendo, nunca dejar de creer, insistir hasta el final, trabajar, entrenar y estar siempre para la oportunidad que siempre llega".

Qué había dicho tras su retiro

“Fue una decisión que me costó, no te voy a mentir, porque jugar al fútbol, levantarse todos los días a entrenar, es lo que viví siempre. Pero la verdad que estoy feliz con esto nuevo que estoy haciendo y sé que va a ser para mejor”, le había contado a Infobae durante una entrevista.

Ahora el jugador dejó atrás su retiro para iniciar una nueva etapa en su carrera defendiendo la camiseta que nació en Vallecas por un grupo de argentinos y actualmente milita la sexta división del país europeo.