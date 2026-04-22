Las durísimas críticas de Mostaza Merlo a River tras el Superclásico

El histórico entrenador, que supo dirigir al Millo, realizó fuertes declaraciones este miércoles tras la derrota ante Boca.

Mostaza Merlo no tuvo un paso positivo como técnico de River , pero sí como jugador. De hecho, hizo la carrera de futbolista durante 16 años vistiendo solamente los colores del Millo . Por eso es palabra autorizada para hablar de la realidad del club de Núñez, que por estos días vive tiempos negativos tras perder otra vez el Superclásico contra Boca .

Las repercusiones por la derrota hacen mucho ruido en los medios y en este contexto Mostaza fue consultado por Radio La Red sobre su visión acerca del momento de River.

Además de las preguntas por la polémica jugada del final entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Blanco, Merlo habló puntualmente sobre un jugador cuya presencia le llamó la atención.

Mostaza Merlo.

"Es un blandito"

Kendry Páez fue titular como volante ofensivo o extremo por derecha. Eduardo Coudet lo puso de arranque, sorprendiendo a muchos por los antecedentes recientes. El ecuatoriano había sido suplente en el partido por Copa Sudamericana y entró en el segundo tiempo contra Carabobo, mostrando buen nivel.

“Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito”, sentenció Mostaza.

kendry páez

“Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”, afirmó.

Hay una jugada en la que el ecuatoriano engancha y no remata que terminó con un reproche del propio técnico.

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El Chacho Coudet y el pedido para Kendry Páez después de una doble gambeta.



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Por último, Merlo destacó que River tuvo ausencias importantes por lesiones. Es el caso de Fausto Vera, cuya salida forzada del equipo condicionó el andamiaje colectivo. “Jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”, cerró Mostaza.