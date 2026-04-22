Claudio Úbeda se metió en la polémica: su análisis del polémico penal y la picante frase que resonó en River

Pasaron varios días desde el Superclásico, pero la polémica jugada en el cierre de la victoria 1-0 de Boca ante River donde la hinchada millonaria reclamaba un penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta sigue creciendo con la voz de distintos protagonistas que opinan al respecto. En las últimas horas, y en medio de un análisis general sobre el rendimiento del equipo, el entrenador de Claudio Úbeda fue contundente.

"Les ganamos principalmente porque fuimos un equipo ordenado. Sabíamos cómo teníamos que contrarrestarlos y estar bien protegidos defensivamente. Fuimos ganando el mediocampo y el control de pelota. Los jugadores respondieron de forma notoria", dijo en diálogo con Fútbol Continental.

Luego, en su relato, no escapó a la polémica y fue claro con su postura sobre la jugada: "Para mí no es penal porque entiendo que pudo haber apoyado la mano con más firmeza que en otro momento, pero se deja caer. Obvio, nos preocupó a todos esa última jugada porque entre apoyar las manos y dejarse caer hay un hilo muy fino que termina definiendo el VAR".

"Cuando uno pierde, trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa. Nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? En Huracán vs River pasó algo muy similar. A veces te juega a favor y a veces en contra", sostuvo el entrenador con un palito para el millonario por las quejas que circularon en los medios de comunicación sobre lo sucedido.

Ubeda Boca River

Por otra parte se mostró conforme por haber encontrado el once inicial, pero le bajó la espuma al presente: "Tenemos que mantener la calma, sabemos los objetivos principales y en eso estamos".

Los tremendos elogios del cuerpo técnico de Boca a Paredes tras la victoria ante River "Todo lo que está bien"

Leandro Paredes fue la llave maestra para que, con tres pinceladas en el cierre del primer tiempo, Boca se lleve una victoria más que importante para el ciclo de Claudio Úbeda venciendo a River para consolidar aún más su presente pensando en su camino por Copa Libertadores. En el cuerpo técnico del club aman al capitán del equipo y se lo hacen saber públicamente.

En las últimas horas el ayudante de campo de Úbeda Juvenal Rodríguez se deshizo en elogios para Paredes durante un diálogo con Radio Villa Trinidad. "Se lo dije a Claudio, en el almuerzo antes de salir para el hotel. Paredes es todo lo que está bien, se merece todo lo que le pasa. Él trabaja para el resto. Es un chico que esta designado a dar. Sabe que en la vida viene a dar y el da. Se la pasa dando y entregando. Su expresión está en la cancha. Fuera de la cancha entrega todo su ser por los demás. El universo le da todo lo que merece. Es imposible que no le vaya bien. Gracias a la vida, a Román y a Boca que lo podemos tener. Nos da una lección de vida muy grande".

Por otra parte, el integrante de la dirección se refirió hacia el presidente del club Juan Román Riquelme: "Román es un diferente. No estoy descubriendo nada. Siempre fue un tipo diferente, ve cosas que uno no ve. Ve mas allá. Un tipo muy directo. Defiende sus colores por encima de todo. Defiende al hincha por sobre todo. Lo que hizo por Miguel pues ni se diga y también lo hizo con nosotros. Lo único que te puedo decir es que nosotros podamos aportar algo para el gran sueño que tiene como presidente. Solo puede tener palabras de agradecimientos por lo que hizo por Miguel y que se traduce después a que nosotros estemos acá. Para nosotros la responsabilidad mayor. Ayer, fue uno mas de nosotros, estaba muy contento".

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Qué dijo sobre la victoria en los últimos dos clásicos

"Felicidad infinita. El hincha de Boca merecía una alegría así. Boca es como una iglesia con sus fieles, Boca lo hace con su gente. Es muy grato, placentero y un orgullo muy grande vivir este momento. Ganamos porque hay una comunión que trae mucha sinergia y energía. Es un grupo muy unido que quiere vivir este momento y quieren ganar grandes cosas. Es un grupo que se tiene mucho amor. Hay buena energía con la gente y la hinchada. Los chicos supieron pasar la tormenta muy bien dirigidos por su capitán y por Claudio", dijo Juvenal.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo

"Miguel (Russo) siempre está. Lo llevó conmigo siempre. Miguel me trajo, me acompaño y me dejó acá. Miguel era mi familia. Siempre Miguel me acompaña en cada decisión y acción. En cada cosa que hago, siempre pienso en qué haría Miguel. Ayer cuando salimos al campo del Monumental, lo hicimos cuatro veces, no dejé de pensar que cuando lo recorrí con Miguel y caminaba su al lado. El fútbol es Miguel. Estamos muy bien, pero podríamos estar mejor si él estuviera con nosotros. Nunca lo voy a olvidar. El está con nosotros, no me quedan dudas", dijo sobre el entrenador al que acompañó en la dirección técnica hasta su muerte el 8 de octubre de 2025.