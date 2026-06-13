Pérfora, el Rojo, Español y Pacífico pasaron la escoba en la Liga Federal de básquet

Los cuatro ganaron sus series de playoffs regionales por 2 a 0 con las victorias que lograron el viernes. Cómo sigue el torneo.

Las primeras series de playoffs de la Liga Federal de básquet terminaron lo más rápido que se podía esperar. Los 2-0 en favor de Pérfora, Independiente de Neuquén, Centro Español de Plottier y Club Pacífico determinaron que estos equipos avancen a la zona nacional del certamen.

El Verde derrotó en el estadio Oscar Piti Claris a Petrolero, en el clásico de la Comarca, por 78 a 62. Como era de esperarse, fue otra victoria cómoda para el "1" de la Conferencia Sur ante el colista. Si bien no lo liquidó rápido, el local estuvo siempre al frente al Matador y lo superó.

Fernando Claris rotó mucho a su plantilla y el goleador fue Nahuel Vicentín (17), seguido por Pedro Emilio (14 y 11 rebotes), Lucas Mohen (13) . Solo se destacó Matías Arias (21 y 8 rebotes) en la visita, que ganó un solo partido en el certamen.

Por su parte, el Rojo tuvo un trámite más parejo, aunque estableció las diferencias que necesitaba sobre el cierre con sus figuras. Independiente derrotó a Deportivo Roca por 74 a 69 y lo dejó afuera en La Caldera.

independiente deportivo roca básquet claudio espinoza

David Oviedo (25 puntos) fue determinante en el final, mientras que Joaquín Marcón (16) hizo de las suyas en la pintura y Drazen Sinigoj (19) repitió desde el perímetro.

Si bien dejó una buena imagen en el último partido, Roca fue justamente eliminado por el conjunto neuquino, más allá de la tarea de siempre de Adolfo García Barros (25).

independiente deportivo roca básquet claudio espinoza (3)

Al mismo tiempo, en Plottier, luego de un primer tiempo disputado, donde la visita llegó a estar al frente, Centro Español fue lapidario. Con un tercer cuarto furioso liquidó el partido y la serie ante Atlético Regina, al que superó finalmente 86 a 70 y completó la faena.

Facundo Ramadori (25) fue la figura en el local, donde también sobresalieron Emilio Santana (16) y Quimey Acosta (11), como durante todo el torneo.

Por su parte, Club Pacífico fue el único visitante que pudo ganar el viernes y dejó afuera al Club Plottier. En la serie más pareja, le alcanzó con un 72-69 en "El Histórico" para llevarse la clasificación y eliminar al rival que se había ubicado cuarto en la fase regular, un puesto por encima del Decano.

Gustavo Maranguello, con 14 puntos y 9 rebotes, resultó el goleador en el equipo que dirige Maxi Rubio. La solidez colectiva contó con los aportes de Matías Stanic (13), Lucas Romera (12) y Alex Soria (11 y 8 rebotes).

Por su parte, el "clubplo" cerró su primera participación en el certamen dejando muy buenas sensaciones en propios y extraños, con destacados como Leandro Tapia (22) y Benjamín Loncón (15).

Manteniendo el orden de la fase regular, ahora los cuatro equipos neuquinos se cruzarán con rivales que provienen de otras conferencias y todavía restan definirse.

Cabe recordar que Pérfora estuvo a un partido del ascenso a Liga Argentina en la temporada pasada.