Deportivo Rincón juega en casa, todavía con DT interino

Alfredo Tizza será nuevamente el entrenador, a la espera de la asunción de Germán Noce, anunciado el martes pasado.

Deportivo Rincón tendrá, este domingo en casa, el compromiso de la fecha 13 de la fase regular del Federal A. Luego del tropiezo Ante Argentino de Monte Maíz, el León del interino Alfredo Tizza quiere recuperarse frente a Juventud Unida Universitario de San Luis.

El equipo puntano viene de un empate en su tierra y quiere los tres puntos para subirse al podio del grupo. En el Elías Moisés Gómez, Pablo Núñez pitará el inicio a partir de las 15. El Sanjuanino tendrá la asistencia de Marcelo Gonzáles y Danilo Viola, mientras que Rodrigo Moreno ocupará el rol de cuarto árbitro.

El León del norte neuquino viene de una derrota por 2 a 0 en Córdoba, en un reducto complicado, donde perdió ante el Raya en el final.

deportivo rincón entrenamiento alfredo tizza (3)

Sin embargo, los neuquinos apuntan a su fortaleza en el sintético de Rincón de los Sauces, donde tienen 3 victorias, un empate y tan solo una derrota. Para el conjunto neuquino será el segundo y último duelo con Tizza a cargo, tras confirmarse a mitad de semana la llegada de Germán Noce.

El flamante DT ya está en la ciudad y asumirá el lunes post partido la dirección técnica.

Rincón está sexto en la tabla de posiciones con 13 puntos los mismos que tiene FADEP que está quinto y Huracán Las Heras que marcha séptimo. Una victoria en casa lo puede depositar en el cuarto lugar, dentro de los que irán a la Fase Campeonato.

Del otro lado, los dirigidos por Hernán Vázquez están cuartos con 14 y llegan a Neuquén después de un empate sin goles en su casa frente a Costa Brava. Allí dejaron pasar puntos que le permitían sacar una mínima ventaja de sus perseguidores y apretar más a los de arriba.

Lejos de casa, Juventud tiene dos empates, dos victorias, ante Cipolletti y FADEP y solo una derrota, hace dos fechas frente a Huracán en Las Heras.

Al duelo en Neuquén llegan con una baja por expulsión, la del defensor Juan Alvacete, quien no estará disponible.

tabla zona 3 federal a jpg

Desde el norte neuquino solo habrá transmisión radial a cargo de La Primera AM550.