Una victoria local y tres visitantes en el comienzo de los playoffs de la Liga Federal de básquet

Los equipos regionales se vieron las caras el fin de semana en los primeros cruces de la postemporada.

Primó la lógica en el comienzo de los playoffs de la Liga Federal de básquet. Tres de los cuatro mejores equipos de la fase regular de la Conferencia Sur ganaron como visitante, mientras que Pacífico se quedó con el duelo más parejo de todos ante Club Plottier , en una serie que promete ser pareja hasta el final.

Todo comenzó el sábado, cuando en Villa Regina pasó una aplanadora llamada Centro Español. El Torito estuvo al frente casi todo el partido, pero lo mejor se vio en el segundo tiempo, donde fue un vendaval de básquet y dio una muestra notable de solidez defensiva.

Si bien repartió bastante el goleo, en el primer tiempo fue importante Juan Peral para aprovechar los errores del rival con mucha viveza. Viniendo desde el banco, el base jugó e hizo jugar con 12 puntos y 5 asistencias. Ya en el complemento, Emilio Santana tocó algo de su repertorio y después apareció Manuel Caratino en el poste bajo para terminar de liquidar el pleito.

atlético regina centro español

Apenas Germán Frencia en la etapa inicial (14 y 11 rebotes) pudo doblegar la defensa rival, pero la ofensiva de Regina fue muy floja. Las 20 pérdidas y los 3/20 en triples son datos contundentes que lo evidencian.

Media hora más tarde, Pérfora trabajó el partido con paciencia y cumplió la lógica en el clásico. El mejor de la fase regular dominó desde el principio, aunque Petro pudo mantenerse con chances, yéndose siete puntos abajo al descanso largo.

Matías Arias (16 y 16 rebotes) fue por lejos el más destacado en el local.

Sin embargo, pasó algo similar a lo de Regina. En el segundo tiempo Pérfora le tiró la chapa de candidato encima y lo borró de la cancha. Pedro Emilio (16), Santiago Candia (12), Nahuel Vicentín (10) y Lucas Mohnen (10) llegaron al doble dígito y encabezaron la ofensiva del ganador por un 77 a 60 final que no dejó dudas.

pérfora petro 2

En el polideportivo Gimena Padín, Independiente lo fue cocinando a fuego lento a Deportivo Roca. Con una buena defensa fue limitando al naranja y se adueñó del partido. En el segundo cuarto, el local anotó apenas 8 puntos, una muestra del buen trabajo en campo propio del Rojo y las carencias del anfitrión.

Con la conducción de David Oviedo (14 puntos), el desequilibrio de Drazen Sinigoj (13), el empuje de Gino Veronesi (12) y Joaquín Marcón (17) como figura, Independiente festejó por el 74 a 63 final que no dejó dudas.

independiente de neuquén deportivo roca

Finalmente, el domingo, Pacífico se dio el gusto de ganar en casa y ponerse al frente ante Club Plottier. El comienzo fue favorable a la visita, que llegó a sacar 10 de ventaja en el primer parcial gracias a Leandro Tapia (27) y Ángelo Sasso (15).

Sin embargo, el local salió con todo en el segundo cuarto y revirtió totalmente la tendencia. El 27-14 lo puso al frente antes del descanso largo gracias a su reparto de goleo: Matías Stanic, Marco Roumec y Gustavo Maranguello (todos con 14 puntos).

Ya en el segundo tiempo, el juego se hizo gol a gol, algo que favoreció al local. En el último cuarto, Plottier se puso a un doble con Sasso como destacado, pero el Deca aguantó los embates y cerró mejor el partido con Exequiel Sánchez (10) y lo ganó 80 a 74.

pacífico vs club plottier

El viernes se juegan los segundos puntos

Las series al mejor de tres juegos continuarán en las canchas de Independiente, Plottier, Pérfora y Centro Español. Esos partidos van el viernes y en caso de necesitarse un tercero en algún caso está pautado que se dispute al día siguiente.