Un integrante del cuerpo técnico de Úbeda rompió el silencio: la salida de Boca y cómo era trabajar con Riquelme

Luego de la salida de la institución por decisión de la comisión directiva, un miembro del CT habló de todo durante una entrevista. Su análisis sobre el equipo y la fatídica noche que lo eliminó de la Libertadores.

Claudio Úbeda tuvo que despedirse de Boca por decisión de la comisión directiva comandada por Juan Román Riquelme debido a los malos resultados obtenidos en el último período, principalmente por la eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos, a pesar de haber tenido un veranito en el cual el entrenador llegó incluso a ser una figura del plantel. Todo quedó atrás y ahora Boca busca encontrar rápidamente un reemplazante.

Hasta el momento ni el propio Úbeda hizo expresiones sobre la salida comunicada oficialmente, pero si lo hicieron desde su entorno. Fue una figura cercana al DT y miembro del cuerpo técnico quien rompió el silencio.

Fue Juvenal Rodríguez , mano derecha de Úbeda , quien brindó una entrevista y habló sobre la salida. “La actitud del equipo siempre fue la misma, la de ir al frente. Si tengo que dar una conclusión, creo que fuimos un equipo que arriesgaba demasiado. En los últimos 3 partidos hemos tenido 90 remates al arco, 50 de ellos adentro del área y solo hicimos 3 goles, y en contraste, solo 9 remates en nuestra área y nos convirtieron 5 goles", analizó sobre el rendimiento del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2062285703783108935&partner=&hide_thread=false “La vida en Boca era maravillosa, Boca es una cosa puertas para adentro y otra cosa puertas para afuera. Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo.



Claudio (Úbeda) es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que… pic.twitter.com/g9BeCGTPwT — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 3, 2026

Por otra parte, en diálogo con DSports, Juvenal no dejó de nombrar a Miguel Ángel Russo quien los depositó en el club por su paso por el club: Si no era por Miguel no hubiera vivido la experiencia de Boca. La Bombonera es una cosa de locos y haber vivido partidos importantes como un superclásico es algo que siempre me va a quedar marcado".

Qué dijo sobre Juan Román Riquelme

“Es un tipo muy directo y ve muy bien el fútbol. Él muere por Boca, Boca es su vida. Y constantemente está pensando en como hacer feliz al hincha de Boca. En todas las conversaciones con Román, llegábamos a la idea de construir un equipo con el que el hincha se identifique. Estamos muy agradecidos con como se portó con Miguel y como lo sostuvo, además de que con nosotros se ha portado de manera maravillosa", sostuvo sobre el máximo mandatario del club.

Por otra parte afirmó que eran libres a la hora de trabajar en el club: "Teníamos absoluta libertad para trabajar, teníamos un trato directo con el Chelo (Delgado). Él estuvo siempre atento para apoyarnos en lo que necesitábamos", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2062290708183052406&partner=&hide_thread=false JUVENAL RODRIGUEZ, ayudante de campo de Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo, en @DSportsRadio:



“Hasta ayer cuando finalizamos nuestro vínculo con #Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel (#Russo), yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio… pic.twitter.com/HPZtxsKJ9y — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 3, 2026

La comparación de Ubeda con Scaloni

Sumergido sobre un juego de comparación, Juvenal habló sobre la comparación con el entrenador de la Selección argentina: “Fue un envión, no un peso. Claudio es muy inteligente y muy tranquilo. Un señor, se sintió respaldado y tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel. Tenemos la idea de seguir juntos, por algo Miguel nos unió".

Sobre la fatídica eliminación de Libertadores

Aquella noche en la que Boca perdió ante Católica y quedó eliminado de la Libertadores fue la sentencia de un fin de ciclo que se venía gestando de hace tiempo por resultados. En diálogo con la misma entrevista, se refirió al dolor por quedar afuera.

"No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido. Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca", sentenció.