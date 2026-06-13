La agenda del domingo en el Mundial 2026: hora y cómo ver

La actividad en la cita mundialista continuará con cinco partidos este domingo, para disfrutar en todos los horarios.

El Mundial 2026 tendrá este domingo 14 de junio una nueva jornada de fase de grupos con cinco partidos. En Argentina, la actividad comenzará a la 1.00 con Australia vs. Turquía , seguirá a las 14.00 con Alemania vs. Curazao , luego a las 17.00 con Países Bajos vs. Japón , continuará a las 20.00 con Costa de Marfil vs. Ecuador y cerrará a las 23.00 con Suecia vs. Túnez . Los encuentros podrán verse por distintas señales y plataformas, entre ellas DSports, DGO, Paramount+, Flow, Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium, según el partido.

La fecha tendrá presencia de selecciones importantes y también de equipos que buscarán dar un golpe en su debut mundialista. Alemania abrirá su camino ante Curazao en Houston, en un cruce del Grupo E que enfrentará a una potencia histórica con una de las historias más llamativas del torneo. Más tarde, Países Bajos se presentará frente a Japón en Dallas, en uno de los partidos más atractivos del día por el peso internacional de ambos seleccionados.

La continuidad de la jornada estará marcada por Costa de Marfil vs. Ecuador, también por el Grupo E, con un partido clave para empezar a definir el panorama de una zona compartida con Alemania y Curazao. En el último turno, Suecia y Túnez se medirán en Monterrey por el Grupo F, en un duelo que puede tener impacto directo en la pelea con Países Bajos y Japón por la clasificación.

Hora y cómo ver los partidos del domingo en el Mundial 2026

Australia vs. Turquía : domingo 14 de junio, a la 1.00 . Se podrá ver por DSports y TyC Sports .

: domingo 14 de junio, a la . Se podrá ver por . Alemania vs. Curazao : domingo 14 de junio, a las 14.00 . Se podrá ver por DSports .

: domingo 14 de junio, a las . Se podrá ver por . Países Bajos vs. Japón : domingo 14 de junio, a las 17.00 . Se podrá ver por DSports, TyC Sports y Disney+ .

: domingo 14 de junio, a las . Se podrá ver por . Costa de Marfil vs. Ecuador : domingo 14 de junio, a las 20.00 . Se podrá ver por DSports y Disney+ .

: domingo 14 de junio, a las . Se podrá ver por . Suecia vs. Túnez: domingo 14 de junio, a las 23.00. Se podrá ver por DSports y TyC Sports.

En Argentina, el Mundial 2026 puede seguirse por televisión y streaming a través de señales como Telefe, TyC Sports, DSports, Flow, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, de acuerdo con la programación de cada encuentro. Además, las plataformas digitales permiten ver los partidos desde celulares, computadoras, tablets o Smart TV, por lo que la disponibilidad puede variar según el servicio contratado y el paquete de transmisión de cada usuario.

Cuánto delay tiene cada plataforma de streaming

El llamado delay es el retraso en la transmisión de partidos de fútbol del Mundial 2026 que existe entre lo que sucede en el estadio y lo que finalmente llega al televisor, celular o computadora del espectador. La diferencia de tiempo en la que la imagen nos llega depende de la tecnología utilizada para transportar la señal.

En el Mundial 2026, millones de argentinos seguirán los partidos a través de distintas plataformas, desde la Televisión Digital Abierta (TDA) hasta aplicaciones de streaming y servicios de TV paga.

Las transmisiones tradicionales continúan ofreciendo los menores niveles de demora, mientras que las plataformas online suelen registrar los retrasos más importantes debido a los procesos de compresión y distribución de video, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por eso, para quienes buscan ver los encuentros lo más cerca posible del tiempo real, conviene conocer qué alternativa ofrece el menor delay.