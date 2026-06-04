Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Yo me quería quedar"

El ex entrenador del Xeneize contó los detalles de su desvinculación de la institución, tras quedar afuera de la Libertadores.

Claudio Úbeda dejó de ser entrenador de Boca , tras el fracaso del equipo en la Copa Libertadores. La dirigencia decidió no renovar el contrato y buscar otro DT para encarar el segundo semestre del 2026. El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo rompió el silencio y reveló que su intención era continuar.

Más allá de que en materia futbolística el equipo llegó a tener buenos momentos bajo el mando del Sifón, falló en los partidos importantes , lo que terminó sellando su salida .

En diálogo con Radio La Red, Úbeda rompió el silencio tras su salida del club, y dejó varios títulos importantes, sobre todo con respecto a su relación con la dirigencia y cómo fue la reunión final en la que le comunicaron su desvinculación.

"Queríamos seguir, los resultados finales taparon lo bueno que pasó durante el año", reveló sobre la intención de su cuerpo técnico, y amplió: "Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en un mundo #Boca que es resultado, que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2062661728165597463?s=20&partner=&hide_thread=false CLAUDIO ÚBEDA, ex DT de #Boca en @radiolared:



"Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en un mundo #Boca que es resultado, que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así.… pic.twitter.com/KZaoNOm4wv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 4, 2026

Con respecto a su salida, comentó su reunión final con el director deportivo, Marcelo Delgado: "El Chelo me dijo que quería reunirse conmigo para decirme las cosas cara a cara, me dio los argumentos por los cuales entendía que nosotros no íbamos a seguir. Reconozco un agradecimiento a nosotros por el proceso que vivimos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2062673798894162226?s=20&partner=&hide_thread=false CLAUDIO ÚBEDA contó como MARCELO DELGADO le comunicó que NO SEGUÍA en el cargo de entrenador pic.twitter.com/qNuWdlCoT3 — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) June 4, 2026

Y también declaró sobre su relación con el presidente, Juan Román Riquelme: "Con Riquelme hablábamos, no mucho, lo suficiente del equipo. Hablamos de lo que él veía, lo que yo veía. Nunca me impuso que tenía que jugar uno o el otro. La decisión siempre fue de Miguel y después mía hasta el último partido. Tengo plena y absoluta tranquilidad que las decisiones las tomaba yo".

Por último, dio su versión sobre uno de los momentos polémicos en el banco del Xeneize, que fue el cambio de Zeballos contra Racing, en la semifinal del Clausura: "El cambio de Zeballos percibía que estaba muy cansado y que necesitaba un recambio, porque se lo veía, necesitábamos a alguien fresco en ese momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/2062678544455537094?s=20&partner=&hide_thread=false "Desde afuera se puede juzgar de una manera que saque a Zeballlos contra #RACING, desde adentro vi que estaba muy cansado y para salir. Se creó un morbo por el rival que estábamos jugando que era Racing".



Claudio Úbeda en @radiolared pic.twitter.com/YXmNBUP21T — Racing Radio (@RacingRadioClub) June 4, 2026

Mauricio Macri habló sobre el próximo DT de Boca

El ex presidente de Boca, Mauricio Macri, volvió a referirse a la situación futbolística del club y dejó una definición contundente sobre quién debería ocupar el cargo de entrenador.

El expresidente del club consideró que el técnico del Xeneize "tiene que ser una persona seria" y señaló que las alternativas debían surgir de nombres con fuerte vínculo con la institución.

"No podían dejar de salir Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Carlos Tevez y Rodolfo Arruabarrena", afirmó Macri al mencionar a los candidatos que, según su visión, reunían las condiciones para asumir la conducción del equipo.

Macri se tomó unos minutos para dialogar con la prensa mientras esperaba para participar de una actividad que se llevó a cabo en el edificio de la Legislatura porteña.