Boca bajó a reserva a un jugador que fue citado para el Superclásico: de quién se trata y por qué

Un futbolista importante para el club tendrá que jugar su próximo encuentro con la reserva en medio de la algarabía por el superclásico. De quién se trata.

El Superclásico fue un encuentro clave para Boca que le sirvió consolidar su gran presente en las distintas competiciones, principalmente en la Copa Libertadores donde consiguió la totalidad de los puntos que estaban en juego (dos victorias que le dieron seis unidades), y un envión anímico para los jugadores que siguen afianzando su nivel en el plantel. Sin embargo, en medio de la algarabía, algunos futbolistas transitan un momento particular teniendo que convivir con la falta de minutos.

En medio de los festejos por el clásico conseguido, un jugador que fue convocado para disputar el partido ante el millonario fue notificado sobre la decisión del cuerpo técnico para que baje a la reserva. Si bien estuvo en la nómina, no fue parte del banco de suplentes y será la ficha a cambiar debido al regreso de Kévin Zenón, que no tiene protagonismo en el ciclo de Úbeda.

El joven jugador de las inferiores Camilo Rey Domenech integró la nómina del encuentro pero no llegó a ser convocado para estar en el banco de suplente. Ante esta situación, el jugador sería de la partida en el superclásico de reserva que se disputará este miércoles a las 20 en el Boca Predio, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Rey Domenech- vs Independiente

Sin embargo, el jugador entrena con la primera división y viene de ser titular en esa categoría en el empate 1-1 de Boca ante Independiente en La Bombonera. En ese encuentro, sumó 74 minutos y fue reemplazado por Milton Delgado.

Sigue sacando ventaja: tras el triunfo de Boca en el Superclásico, cómo quedó el historial contra River

Boca sumó un nuevo capítulo favorable en la historia del Superclásico al vencer 1-0 a River en el Monumental y ampliar a seis partidos la diferencia en el historial general entre ambos. Con este resultado, el Xeneize alcanzó las 94 victorias contra 88 del Millonario, mientras se mantienen 84 empates en 266 enfrentamientos oficiales reconocidos. Más allá del valor simbólico del triunfo en cancha de su eterno rival, el resultado volvió a poner en primer plano una estadística que cada encuentro reactualiza y resignifica.

Cuál es la ventaja de Boca en torneos locales

La victoria tuvo, además, un peso extra por el contexto del Torneo Apertura y por haber llegado en un escenario históricamente adverso. El penal convertido por Leandro Paredes terminó definiendo un partido de enorme carga emocional y le dio a los dirigidos por Claudio Úbeda una celebración doble: festejar en Núñez y reforzar una ventaja histórica que volvió a instalarse en el debate futbolero.

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En torneos de liga local, el cuadro azul y oro también sostiene una diferencia de seis triunfos, con 79 victorias contra 73 del Millonario y 66 empates en 218 partidos. En las copas internacionales, en cambio, la distancia sigue siendo mínima, con 11 victorias para el conjunto de la Ribera, 10 para La Banda y 11 pardas. Pero el dato que dominó la conversación fue el número global, que volvió a inclinarse a favor del equipo que hoy fue visitante.

Los tres puntos también consolidaron una racha reciente favorable para Boca, que ya había ganado el último Superclásico disputado en noviembre de 2025 y ahora enlazó otro golpe de alto impacto, esta vez como visitante. Esa secuencia le dio más dimensión a una victoria que excede un partido aislado y empieza a construir una tendencia en los cruces más recientes.

Los festejos en las redes y la clasificación de Boca a los playoff

En las redes sociales, la actualización del historial generó una fuerte repercusión, con celebraciones de hinchas xeneizes y cuestionamientos del lado riverplatense por una brecha que no pudieron recortar -además de los reclamos por el supuesto penal no cobrado por Darío Herrera sobre el final-. Como ocurre después de cada clásico, el resultado abrió discusiones sobre presente, ciclos futbolísticos y el peso simbólico de los números.

Más allá de la polémica inevitable, el nuevo dato quedó instalado: el Xeneize estiró la ventaja y volvió a reforzar una marca histórica sensible en el fútbol argentino. Con dos fechas todavía por delante en el certamen doméstico, el equipo se llevó mucho más que un triunfo: sumó autoridad, celebró en territorio rival y salió fortalecido en lo deportivo y en lo simbólico. Y, de yapa, sacó boleto a los playoff de la competición.