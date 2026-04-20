El fuerte gesto de Bareiro a River, su ex club, que hizo enojar a todos en el gol de Boca: el video

El delantero del xeneize, con pasado por el millonario, realizó un festejo que no pasó desapercibido en el césped del Más Monumental.

Leandro Paredes desató un alocado festejo en un córner del estadio del Más Monumental cuando convirtió un golazo desde el punto penal, otorgado producto de una mano de Lautaro Rivero sobre un remate de Miguel Merentiel. Inesperadamente, el capitán del equipo se plantó en un rincón y terminó celebrando con el "topo gigio", festejo vinculado con el exjugador y ahora presidente del club Juan Román Riquelme .

Mientras las cámaras se iban completamente con el jugador que cambió el destino del resultado del encuentro, detrás de él había otra figura que realizó un festejo particular en un contexto diferente: Adam Bareiro , el delantero que entrena Claudio Úbeda y tuvo paso por el millonario, celebró con una referencia contundente.

El delantero caminó detrás del grupo y, sin cuidado en la celebración, realizó también el 'topo gigio' como Paredes. Entendiendo que fue jugador del club, su actitud causó un fuerte enojo en los hinchas aunque la relación está más que rota debido a que el delantero paraguayo olvidó por completo su paso por el club que entonces dirigía Marcelo Gallardo.

Sigue sacando ventaja: tras el triunfo de Boca en el Superclásico, cómo quedó el historial contra River

Boca sumó un nuevo capítulo favorable en la historia del Superclásico al vencer 1-0 a River en el Monumental y ampliar a seis partidos la diferencia en el historial general entre ambos. Con este resultado, el Xeneize alcanzó las 94 victorias contra 88 del Millonario, mientras se mantienen 84 empates en 266 enfrentamientos oficiales reconocidos. Más allá del valor simbólico del triunfo en cancha de su eterno rival, el resultado volvió a poner en primer plano una estadística que cada encuentro reactualiza y resignifica.

Cuál es la ventaja de Boca en torneos locales

La victoria tuvo, además, un peso extra por el contexto del Torneo Apertura y por haber llegado en un escenario históricamente adverso. El penal convertido por Leandro Paredes terminó definiendo un partido de enorme carga emocional y le dio a los dirigidos por Claudio Úbeda una celebración doble: festejar en Núñez y reforzar una ventaja histórica que volvió a instalarse en el debate futbolero.

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En torneos de liga local, el cuadro azul y oro también sostiene una diferencia de seis triunfos, con 79 victorias contra 73 del Millonario y 66 empates en 218 partidos. En las copas internacionales, en cambio, la distancia sigue siendo mínima, con 11 victorias para el conjunto de la Ribera, 10 para La Banda y 11 pardas. Pero el dato que dominó la conversación fue el número global, que volvió a inclinarse a favor del equipo que hoy fue visitante.

Los tres puntos también consolidaron una racha reciente favorable para Boca, que ya había ganado el último Superclásico disputado en noviembre de 2025 y ahora enlazó otro golpe de alto impacto, esta vez como visitante. Esa secuencia le dio más dimensión a una victoria que excede un partido aislado y empieza a construir una tendencia en los cruces más recientes.

Los festejos en las redes y la clasificación de Boca a los playoff

En las redes sociales, la actualización del historial generó una fuerte repercusión, con celebraciones de hinchas xeneizes y cuestionamientos del lado riverplatense por una brecha que no pudieron recortar -además de los reclamos por el supuesto penal no cobrado por Darío Herrera sobre el final-. Como ocurre después de cada clásico, el resultado abrió discusiones sobre presente, ciclos futbolísticos y el peso simbólico de los números.

Más allá de la polémica inevitable, el nuevo dato quedó instalado: el Xeneize estiró la ventaja y volvió a reforzar una marca histórica sensible en el fútbol argentino. Con dos fechas todavía por delante en el certamen doméstico, el equipo se llevó mucho más que un triunfo: sumó autoridad, celebró en territorio rival y salió fortalecido en lo deportivo y en lo simbólico. Y, de yapa, sacó boleto a los playoff de la competición.