Riquelme va por Arruabarrena y Boca podría tener DT pronto

El entrenador es el que más consenso genera tanto en la gestión actual como en la oposición.

La búsqueda de Juan Román Riquelme para el cargo de entrenador de Boca está apuntada a un solo nombre. Tras la salida de Claudio Úbeda, el máximo dirigente e ídolo xeneize se puso en contacto con Rodolfo Arruabarrena para acercarle la propuesta.

El Vasco está actualmente sin trabajo, un requisito fundamental que lo diferencia de otros nombres que han sonado en estos días para asumir el cargo luego de la finalización del contrato del Sifón.

Néstor Lorenzo , de la selección de Colombia, y Antonio Mohamed, del Toluca de México, son otros de los apellidos que sonaron, pero en ambos casos tiene contratos vigentes.

Si bien se estima que Lorenzo no siga en el conjunto cafetero tras el Mundial, la idea de la dirigencia de Boca es cerrar antes al nuevo entrenador.

Además, el Vasco tiene la particularidad de que conoce el "Mundo Boca", ya ocupó el cargo entre 2014 y 2016 y fue campeón tanto siendo entrenador como jugador.

rodolfo vasco arruabarrena

De hecho, Arruabarrena y Riquelme compartieron en equipo en Boca y después en Villarreal. Juntos ganaron varios torneos locales y la Copa Libertadores de 2000, mientras que llegaron a semifinales de Champions con el submarino amarillo, algo inédito para el modesto club español.

El Vasco Arruabarrena genera consenso

En las últimas horas apareció una declaración importante como la de Mauricio Macri. El máximo referente de la oposición a Riquelme, mencionó al Vasco como uno de los cuatro candidatos que para él están en condiciones de ser elegidos.

La frase del expresidente de Boca y de la Nación fue: 'Si fuéramos un club serio: Guillermo, Palermo, Tevez o Arruabarrena, deberían ser los técnicos de Boca''.

Entre los mencionados por el "killer" los cuatro tienen en común la espalda para con el hincha. Si bien el Vasco no es ídolo, es muy querido y respetado por la gente del club azul y oro.