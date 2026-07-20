"Fútbol 1, criminales 0": fuertes reacciones de medios internacionales contra Argentina tras la final del Mundial

Medios internacionales apuntaron con dureza contra la Selección, principalmente por la reacción de algunos futbolistas tras la derrota.

En Inglaterra, país que sufrió la eliminación del certamen justo ante la Scaloneta en un duelo cargado de historia, fueron durísimos. El medio The Sun explotó afirmando que Argentina "intentó convertir un partido de fútbol en una pelea callejera", mientras que The Guardian se refirió a "tácticas cínicas" por parte del combinado nacional.

Daily Mail , otro medio importante del país, hizo principal hincapié en el encontronazo de Leandro Paredes con rivales tras la final y cuestionó a los futbolistas por "perder la cabeza".

Lo más duro llegó de parte de The Telegraph. "Fútbol 1, criminales 0. Nos costó llegar hasta ahí, pero gracias a Dios lo conseguimos. El deporte prevaleció. Cualquier otro resultado habría sido un crimen", citó en su períodico.

Las reacciones en Suiza

Por su parte, el medio Tages-Anzeiger afirmó que "la destructividad de Argentina fue castigada" y que finalmente, Messi no pudo tener su final deseado en la historia de los mundiales con la Selección.

Qué dijeron en Italia

Sin poner en foco en el rendimiento de Argentina, La Gazzetta dello Sport destacó el rendimiento de España en la final que lo llevó a conseguir el segundo título mundialista en su historia. "20 remates contra apenas dos ilustran una de las victorias más merecidas en la historia de las finales de la Copa del Mundo", escribió.

En Alemania y Estados unidos hablan de "la peor final de la Copa del Mundo"

El medio alemán Bild hizo referencia al desarrollo de la final con un duro análisis: "Desde una perspectiva futbolística, la final fue una gran decepción", soltó. Por su parte ESPN, de Estados Unidos, afirmó que se trató de "probablemente la peor final de la Copa del Mundo que se recuerda".

"Campeones del mundo otra vez": así reflejaron los medios de España el triunfo ante Argentina

Pasaron 14 años para que España consiga su segundo título mundial en el partido que le ganó 1 a 0 a la Selección argentina. "La Roja" consiguió la victoria en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres en el Mundial 2026.

Con una gran expectativa generada por el enfrentamiento con el equipo que conduce Lionel Scaloni, los españoles alcanzaron así su segunda estrella en el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Atentos al acontecimiento, los medios del país europeo celebraron la victoria y lo reflejaron en sus títulos principales.

Ferran Torres, en el instante en el que convierte el gol que les daría la gran victoria, fue la fotografía elegida por La Vanguardia y afirma: ''La segunda estrella ya vuela de regreso a la Península para quedar incrustada en el pecho de una selección admirable, que tiene un nuevo héroe''.

Por su parte, Diario AS expresó ''un desenlace con prórroga incluida que nos dejó el corazón botando cuando Ferran Torres marcó en el minuto 106 un gol que nos lleva de nuevo a la gloria. Fue bonito, fue justo''.

Además, hizo un repaso sobre el presente de la Selección Española que ''redondea unos años mágicos en los que se ha conquistado una Nations League (2023), una Eurocopa (2024), unos Juegos Olímpicos (2024) y un Mundial (2026)''.

En sintonía, El Mundo confiesa ''le costó 106 minutos, pero lo consiguió, y no de casualidad, lo consiguió con un centro de Pedro Porro, el hombre del Mundial, una dejada de Nico Williams, que al final sí jugó, y un remate de Ferran Torres, peleado con todo el mundo, y consigo mismo, pero ya para siempre en el imaginario colectivo de los españoles, sea lo que sea eso''.

En su relato, incluyen que el Mundial 2026 despide al ''mejor jugador de la historia con un partido fundido a negro, enmudecido el mito por un equipo maravilloso. Messi fue un espectador. Y España es para siempre''.

En tanto, el periódico El País se hizo eco de una selección que vivió una ''final de infarto'' ante Argentina. Al mismo tiempo, hicieron mención a la despedida de Messi del fútbol con una ''exhibición coral''.

Con un paseo por el recorrido de la selección española en sus últimos años, partieron desde el Mundial de Sudáfrica. En esta línea, destacaron ''con la primera versión de un libreto de juego brillante y evolucionó durante algo más de una década a la fórmula prodigiosa con la que ganó la Eurocopa de 2024 y ahora el segundo Mundial. Imposible no recordar Sudáfrica, que llegó también después de un Europeo. La primera estrella es aviso al mundo, sacar la cabeza. La segunda supone instalarse en la eternidad del fútbol.

De la misma manera, Marca opta por un relato del periodista José Luis Hurtado quien relata ''Mientras se notan lágrimas en el córner de los ojos y no hay achique de espacios para las emociones, sobre todo por los que ya no están con nosotros (y son muchos y muchas), toca contar que España logró la victoria de todos los tiempos ante la selección de Messi. En el panteón de héroes entra Ferran Torres, autor de un gol monumental''.