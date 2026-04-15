La respuesta de Paredes al jugador de Barcelona que chicaneó a Boca comparándolo con el Milan

El capitán Xeneize fue consultado por los dichos de Sergio Núñez que habían generado polémica en la previa del partido.

Boca goleó 3-0 al Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se mantiene con puntaje ideal. Luego del encuentro disputado en La Bombonera, Leandro Paredes , capitán del Xeneize, se refirió a una de las declaraciones previas que había realizado Sergio Núñez , delantero del elenco ecuatoriano, y le contestó con mucha altura.

“De chico me han enseñado a no hablar antes de los partidos, a tener respeto por el rival y por los demás jugadores. Creo que eso lo tomarán de ejemplo para que no vuelva a pasar”, respondió el mediocampista de la Selección Argentina ante la consulta en zona mixta sobre las palabras de su rival antes del compromiso copero en Buenos Aires.

El delantero uruguayo del conjunto ecuatoriano sorprendió con una declaración que generó repercusión y subió la temperatura al duelo por Copa Libertadores. “Es Boca, tampoco es el Milan”, dijo cuando le preguntaron por el partido luego de la victoria del Barcelona ante Leones del Norte por la liga ecuatoriana de fútbol. Esa frase no pasó inadvertida y tomó más dimensión luego de la goleada de Boca.

Embed - PAREDES RESPONDIÓ TRAS LA GOLEADA: “ME ENSEÑARON A RESPETAR”

Núñez, quien fue suplente e ingresó al minuto 61 en reemplazo de Darío Benedetto, había dicho hace unos días acerca del cruce en La Bombonera: “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo hicimos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”.

El gran inicio de Boca en la Libertadores

Respecto a la comparación que realizó Sergio Núñez entre Boca y Milan, los periodistas le consultaron a Leandro Paredes, quien evitó meterse en otra polémica y su respuesta fue sutil y con altura. Sin embargo, el mediocampista de la Selección estaba al tanto de la declaración de su rival que había generado controversia en la previa.

Más allá de este condimento extra del partido, Boca mostró nuevamente solidez y precisión en ataque para volver a la victoria en la Libertadores y así mantener la punta de su zona, con 6 puntos, a la espera de lo que ocurra esta noche en Brasil, donde Cruzeiro (3) recibirá a la Universidad Católica (0) por la fecha 2. Los dirigidos por Claudio Úbeda sumaron 12 partidos sin perder entre campeonato local y copas y el próximo domingo afrontará el Superclásico frente a River Plate en el Monumental con buen ánimo.

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En el Torneo Apertura, Boca Juniors se encuentra en la cuarta posición de la Zona A, con 21 puntos, a cuatro del líder Vélez Sarsfield, con tres fechas para concluir la fase regular. El calendario del Xeneize, además del choque frente a River por la fecha 15, continuará el 23 de abril como visitante de Defensa y Justicia y el 28 visitará al Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera jornada de la Libertadores.