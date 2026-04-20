Boca sigue de fiesta tras ganar el Supeclásico: Adam Bareiro apareció en Luzu

El delantero del xeneize se presentó en los estudios del canal de streaming más visto del país.

La victoria de Boca sobre River en el Superclásico sigue siendo festejada por el público xeneize y los protagonistas. A la presencia de Leandro Paredes junto a Davo Xeneize, el domingo por la noche, se sumó la aparición de Adam Bareiro en LUZU TV.

El delantero paraguayo se hizo presente durante el programa "Nadie Dice Nada" , que conduce el dueño del canal, Nicolás Occhiato , reconocido hincha de Boca .

Bareiro llevó presentes para el conductor como un termo con fotos de él y su familia, además de dos camisetas del club azul y oro. Una de ellas fue, nada menos, que con la que jugó el Superclásico.

El futbolista llegó junto a su pareja y su hija para compartir la entrevista junto a los otros integrantes de la mesa.

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El delantero dio detalles de cómo vivió el Superclásico, a sabiendas de su pasado por el Millo. "Tuve la suerte de recorrer el mundo en esta profesión, donde estamos muy expuestos. Hace mucho tiempo que trabajo con una coach. Creo que un 90% de lo que hacemos adentro de la cancha es emocional", relató Bareiro.

"Cuando estás expuesto, tenés que tener una templanza muy firme", agregó. En ese sentido, el paraguayo valoró el acompañamiento que reciben los chicos más jóvenes en Boca y puso el ejemplo de Tomás Aranda.

Además, Bareiro contó que tenía ganas de patear el penal, pero "cuando lo agarra Leo ya está", dijo sobre la ejecución de Paredes.

Paredes Bareiro Portada

"Por algo ganó todo lo que ganó, por algo tiene la jerarquía que tiene. Es un líder como ninguno, está uniendo al plantel de la mejor manera. Desde que llegué me recibió de la mejor manera, jugamos mucho a las cartas y estamos compartiendo mucho. Tengo la camiseta de él, se la pedí hace dos años y ahora se dio la coincidencia que compartimos equipo", detalló.

Riquelme fue clave en su llegada

Occhiato lo consultó sobre el arribo del paraguayo a Boca. En su momento, la búsqueda del exSan Lorenzo, River y Fortaleza de Brasil fue muy criticada por el ambiente futbolero para con el presidente Juan Román Riquelme.

"Es todo de Román. Cuando yo estaba en San Lorenzo no se dio la oportunidad de ir a Boca. Román, sin necesidad de hacerlo, siempre me elogiaba, hablaba bien de mi. Eso te deja muy contento, como que estás haciendo bien tu trabajo. Fui a River, fui a jugar afuera y cuando veía que Boca venía con las lesiones de los nueve, dije 'es mi lugar, tengo que estar ahí'. Por suerte, cuando se comunicaron conmigo hubo de vuelta las mismas ganas y se dio la llegada a Boca gracias Román", afirmó Bareiro.

Bareiro le ganó a Occhiato en el "truco sin cartas"

Además de charlar sobre el partido y su actividad como jugador, el paraguayo le enseñó al conductor a jugar al "truco sin cartas" y después hizo magia con el mazo.