Habló uno de los candidatos para dirigir a Boca: "Sería un sueño"

Uno de los preferidos de Juan Román Riquelme para el cargo dio un guiño positivo para ser DT del Xeneize.

La salida de Claudio Úbeda de Boca abrió la búsqueda de un nuevo entrenador y, entre varios nombres que sonaron para el cargo, reapareció un viejo conocido de la institución, que es Cristian Kily González , que tuvo su etapa como jugador y admitió que le gustaría regresar como DT.

El ex mediocampista, actualmente sin club, reconoció que dirigir al Xeneize es un sueño y confirmó que mantiene una relación cercana con el presidente Juan Román Riquelme.

El Kily ya apareció en otras oportunidades como posible candidato y su pasado en Boca , donde jugó entre 1995 y 1996, disputó 40 partidos y compartió plantel con Diego Maradona, lo mantiene ligado sentimentalmente a la institución, e incluso reconoció que suele asistir a partidos del equipo de manera discreta para evitar especulaciones.

"¿Cómo no voy a tener ilusión de dirigir a Boca? Sino no me corre la sangre. No le cierro las puertas a nadie, tampoco venderé humo, nunca me llamaron", reveló el ex DT de Unión, reconociendo que todavía no hubo ningún contacto con la dirigencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2062572376378761639?s=20&partner=&hide_thread=false "SIEMPRE HABLO CON ROMÁN"



El Kily González y el sueño de dirigir algún día a Boca. ¿Lo llamará Riquelme?



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González, en diálogo con F90 en ESPN, remarcó que conducir a Boca requiere una preparación especial: “Al mundo Boca hay que conocerlo profundamente. Hay que tener personalidad y aislarse de todo lo que se dice alrededor”, señaló.

Más allá de los nombres que suenan en el Xeneize, la mayoría de periodistas partidarios aseguran que la dirigencia se tomará un tiempo para analizar los pasos a seguir, con el objetivo de que el plantel empiece la pretemporada el 18 de junio con el nuevo DT en el cargo.

¿En Boca vuelve un viejo conocido?

Uno de los nombres que no había sonado tan fuerte en los últimos días, y según TyC Sports es uno de los grandes candidatos es el Vasco Arruabarrena, que ya tuvo un ciclo entre 2014 y 2016.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2062616107383496882?s=20&partner=&hide_thread=false EL VASCO ARRUABARRENA, UNO DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS A DT DE BOCA



El entrenador, que ya tuvo un ciclo en el club, es "una posibilidad" reconocieron desde el predio de Ezeiza



Durante su paso por el Xeneize dirigió 75 partidos, con un saldo de 47 victorias, 13… pic.twitter.com/Qraoy6eEgp — Diario Olé (@DiarioOle) June 4, 2026

El ciclo del Vasco tuvo como puntos altos el Torneo y la Copa Argentina 2015, aunque también quedó marcado por la noche del gas pimienta, en la que Boca quedó eliminado por escritorio contra River de la Copa Libertadores, luego de la polémica acción del "Panadero" en el entretiempo.

Arruabarrena fue destituido del cargo en 2016, tras perder la Supercopa por 4-0 contra San Lorenzo, y reemplazado por Guillermo Barros Schelotto. Después de su salida del Xeneize, el ex defensor trabajó en varios equipos de Medio Oriente.

Además del Vasco, el nombre que sonó más fuerte, y que siempre aparece como candidato para Boca es el de Antonio Mohamed. El actual DT de Toluca habló hace unos días sobre los rumores: "Tengo contrato con el club, estoy muy feliz. Ya organizamos la pretemporada, ya hablamos de cuándo volvemos a entrenar y de la planificación del próximo semestre. No hay nada que pensar en otra cosa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2060853631814185105?s=20&partner=&hide_thread=false Antonio Mohamed, actual DT de Toluca en la previa de la final de la Champions Cup vs Tigres al ser consultado sobre su futuro, en @ESPNmx:



"Sí, yo tengo contrato con el equipo y nada más. Mi cabeza está puesta acá. Tengo 2 caminos: sigo en Toluca o me voy a casa a descansar.… pic.twitter.com/6ymI1wSIBj — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 30, 2026

Por otro lado, la gran sorpresa en información llegó cuando varios periodistas mencionaron la posibilidad de que Gustavo Costas sea el próximo entrenador Xeneize. A pesar de su polémica salida de Racing, el fuerte sentimiento del DT podría ser una traba para su llegada.