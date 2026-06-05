El poema que el Indio Solari le dedicó a Juan Román Riquelme volvió a circular este viernes 5 de junio de 2026, luego de conocerse la muerte del músico a los 77 años. El texto había sido escrito como una muestra de admiración hacia el ídolo de Boca, actual presidente del club, con quien el artista construyó un vínculo de respeto y cercanía. Este poema fue publicado en el libro autobiográfico del cantante titulado "Recuerdos que mienten un poco".

La noticia de su fallecimiento golpeó de lleno al rock nacional y reavivó distintas facetas de su vida pública, más allá de la música. Fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio pasó sus últimos años lejos de los escenarios por su enfermedad de Parkinson, pero mantuvo activa su voz pública y también dejó ver con más claridad su costado futbolero.

Aunque durante años se especuló con una posible simpatía por Gimnasia por su relación con La Plata, Solari reconoció su identificación con Boca. "De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”, contó en su autobiografía.

indio riquelme

También lo expresó sin vueltas en una entrevista: "Yo soy hincha de Boca. El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo". Su vínculo con el fútbol también incluyó a Diego Maradona, a quien despidió con una frase contundente tras su muerte: "Murió el vengador de los pobres".

Con Riquelme, sin embargo, la admiración tuvo un lugar especial. El Indio valoró primero su juego: "No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo".

Pero también destacó su forma de ser y su rol en Boca: "Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan. A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto". En otra ocasión lo definió con afecto: "Es una persona muy agradable en la intimidad".

El poema completo del Indio Solari para Riquelme

"Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa tierra incógnita las veces que sea necesario para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido de las tradiciones, del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional".

"Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe, entonces, ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo, pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo (que nunca es neutral)".

"Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMÁN".