El sorpresivo mensaje de la selección chilena por el triunfo de España ante Argentina

Además, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del exarquero de Chile, Claudio Bravo.

Cabe recordar que Chile no logró clasificar al Mundial 2026, ya que fue tras la derrota por 2 a 0 en septiembre del año pasado, en Eliminatorias,

Tras el triunfo de la selección española ante Argentina en la final del Mundial 2026 dejó cientos de repercusiones. Ante la victoria por 2 a 1, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes, entre ellos llamó la atención el de la selección de Chile.

Desde la Federación de Fútbol de Chile publicaron un mensaje dedicado a la Real Federación Española de Fútbol y a su seleccionado, liderado por Luis de la Fuente, que ganó su segundo título Mundial después de la victoria por 1 a 0 a Argentina.

Cabe recordar que Chile no logró clasificar al Mundial 2026, ya que fue tras la derrota por 2 a 0 en septiembre del año pasado, en Eliminatorias, como visitante. Es la tercera vez consecutiva que esa selección no lograr entrar al campeonato del Mundo.

Bajo este panorama, el organismo chileno encabezado por Pablo Milad dedicó un mensaje a la selección española: "La Federación de Fútbol de Chile felicita a la Real Federación Española de Fútbol y a su selección por la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Llamó la atención que adjuntaron una imagen de felicitaciones por el nuevo título de España, que se suma al de Sudáfrica 2010, y que menciona a “La Roja”, como se conoce a ambas selecciones por el color de sus camisetas, junto a un pequeño escudo de la federación chilena, y más abajo, mucho más grande, la insignia de la institución española liderada por Rafael Louzán.

El mensaje del exarquero chileno para celebrar el título de España

Como suele ocurrir tras los grandes acontecimientos deportivos, las reacciones no tardaron en aparecer y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del exarquero de la Selección Chilena, Claudio Bravo.

A través de su cuenta oficial de X (Ex Twitter), el excapitán de la Roja compartió un breve mensaje tras la consagración española.

“Ganó el fútbol”, escribió el exarquero de Colo Colo, FC Barcelona, Manchester City, entre otros clubes.

Ganó el fútbol — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 19, 2026

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde generó cientos de reacciones y comentarios.

De Milei a Bullrich, los posteos en redes para la Selección argentina

El presidente Javier Milei, miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios, felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

“Muchas gracias Jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos “amamos y admiramos” a este equipo y que todo el país “se abraza” bajo la bandera.

“¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!”, manifestó.

La jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están “orgullosos de este equipo y de lo que representan”: “¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos”, agregó.