El plantel despegó desde Nueva York a las 8:17 y llega cerca de las 18:30. Varios jugadores no regresarán al país, además del capitán. La AFA no prevé festejos.

El regreso de la Selección: vuelo AR 1917 a Ezeiza, sin Messi y el "¡GRACIAS!" pintado en la pista

Gran parte de la delegación de la Selección Argentina que disputó el Mundial 2026 está en camino al país. El vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas despegó desde Nueva York a las 8:17 y se espera que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18:30 de este lunes. El regreso se produce un día después de la derrota ante España en la final del torneo, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El plantel no viaja completo. Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomaron la decisión de no sumarse al vuelo de regreso y permanecen en Estados Unidos. Otros jugadores (son ocho) como Julián Álvarez, Cuti Romero, Lautaro Martínez y Nahuel Molina volaron hacia Europa. El resto del plantel sí está a bordo, junto al técnico Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

El clima del regreso es agridulce. La Selección vuelve como subcampeona del mundo después de haber ganado todo lo que había para ganar en los últimos cuatro años: la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. La derrota 1-0 ante España en la noche del domingo, con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, cortó una racha histórica y dejó a Argentina con la medalla de plata después de uno de los torneos más exigentes de la historia del certamen.

MEGAOPERATIVO EN EZEIZA POR EL REGRESO DE LA SELECCIÓN@desayunook pic.twitter.com/CBs8IvQRnm — América TV (@AmericaTV) July 20, 2026

Ezeiza, el operativo de seguridad y los 150 metros de "¡GRACIAS!" pintados en la pista

El aeropuerto de Ezeiza preparó una recepción que será visible desde el aire. Sobre el pasto de la pista de aterrizaje fue pintada la palabra "¡GRACIAS!!" en letras de 150 metros de extensión, un trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor de los equipos del aeropuerto. Es el primer gesto que verán los jugadores al aterrizar.

En tierra, el operativo de seguridad montado en los alrededores del aeropuerto es uno de los más grandes de los últimos años. El gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación. El control comenzó desde temprano y abarca los accesos al predio y las rutas de salida hacia la ciudad.

AHORA I Lionel Messi no viene a la Argentina.

Después de derrota en la final del Mundo, algunos jugadores de la Selección llegarán al país para ser recibidos por la gente. El avión, proveniente de los EE.UU., aterrizará cerca de las 17 horas en Ezeiza. pic.twitter.com/vtVpm346Ma — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 20, 2026

La AFA, por su parte, fue clara en cuanto al esquema de llegada: en principio no se prevén festejos oficiales. Tampoco aceptaría la invitación del presidente Javier Milei de visitar la Casa Rosada. La institución prefiere que el regreso sea ordenado y sin la presión de un recorrido masivo en una situación de derrota, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2022, cuando la Selección campeona del mundo protagonizó una caravana multitudinaria por Buenos Aires que se salió de control y debió ser interrumpida.

La ausencia de Messi es el dato que más repercutió en las últimas horas. El capitán había anticipado que el Mundial 2026 sería su último torneo con la Selección. Que no viaje en el avión del plantel, sino que permanezca en Estados Unidos, agrega una cuota de incertidumbre sobre cómo será su despedida formal del equipo nacional.