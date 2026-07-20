No se vio en TV: el impactante gesto de Enzo Fernández con sus compañeros por su expulsión en la final

El mediocampista que fue expulsado en el tiempo adicionado del tiempo regular tuvo un gesto que no se vio en la transmisión oficial. El video.

La expulsión de Enzo Fernández marcó un quiebre en el desarrollo de la final del Mundial 2026 , a pesar de que Argentina fue superada ampliamente por una España que nunca estuvo en desventaja durante el certamen. Aún así, con el corazón y la garra que distinguió al seleccionado durante el desarrollo del certamen, tuvo algunas jugadas para empatarlo sobre el cierre y concretar ese milagro soñado. Finalmente, no llegó.

El mediocampista que marcó goles decisivos en el mundial cargó con la culpa interna de saber que dejó a sus compañeros con uno menos en un contexto de desventaja por el que tuvieron que redoblar los esfuerzos. Esta situación fue motivo para que Enzo tenga un fuerte gesto una vez finalizado el certamen ecuménico con sus compañeros por la derrota, que significó el llanto de Lionel Messi en su último baile en mundiales.

Ya consumada la derrota por parte de la selección y con el plantel llorando a destajos por el resultado, Enzo tuvo un gesto impactante. Caminó entre los jugadores y los saludó uno por uno a sus compañeros en una forma de asumir la culpa y pedirles perdón por lo ocurrido en el minuto cuando se consumía en su totalidad el tiempo adicionado de los 90 minutos.

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Quién había sido el último jugador de la Selección Argentina expulsado en la final de un Mundial

La expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España abrió un recuerdo inevitable para la Selección: el antecedente de Pedro Monzón en Italia 1990. Hasta este domingo, el exdefensor era el último futbolista argentino que había visto la roja en una final de Copa del Mundo, cuando fue expulsado ante Alemania por una infracción sobre Jürgen Klinsmann.

Monzón había ingresado en el entretiempo de aquella final en reemplazo de Oscar Ruggeri, que estaba lesionado, pero apenas pudo jugar 22 minutos. En una entrevista con Clarín, el exjugador de Independiente, Huracán, Unión y Quilmes recordó cómo fue aquella acción que lo marcó para siempre. “Me tendría que haber quedado parado. Fue en una jugada en un costado, sin riesgo. Pero son cosas que pasan”, reconoció.

El exdefensor también sostuvo que Klinsmann exageró la caída y defendió su versión sobre la infracción. “Te aseguro que si le pegaba fuerte se quedaba afuera por dos años. Después de que me rajaron, entró a jugar enseguida. Eso te dice todo”, dijo en aquella charla. Además, contó que la gente todavía le recuerda esa jugada: “Que por mi culpa nos perdimos el Mundial; todavía me putean por esa jugada”.

La situación volvió a escena 36 años después, en la definición ante España. Enzo Fernández fue expulsado sobre el cierre de los 90 minutos por doble amonestación, en un momento de máxima tensión de la final. La roja del mediocampista argentino volvió a conectar a la Selección con uno de los episodios más duros de su historia mundialista.

Monzón, de todos modos, siempre intentó poner aquel recuerdo dentro del recorrido completo de Argentina en Italia 1990. En la misma entrevista con Clarín, remarcó que también tuvo un papel decisivo en la clasificación a octavos, con su gol ante Rumania. “Fue el gol más bonito de mi carrera. ¿Ves? La gente no se acuerda de eso...”, señaló.