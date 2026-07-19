Deportes La Mañana María Becerra Emocionante: así cantó el himno María Becerra en la previa de la final del Mundial

Minutos antes del pitido inicial de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, María Becerra se convirtió en la voz de una nación entera. La artista de 26 años, oriunda de Quilmes, fue la encargada de entonar el himno nacional argentino en el Estadio de Nueva Jersey y su interpretación generó un impacto inmediato.

Con un arreglo sobrio pero contundente, Becerra desplegó su registro vocal en un clima de silencio absoluto. El público, que colmaba las 80.000 localidades, coreó con ella cada estrofa, pero fue en el tramo final —cuando la cantante elevó la intensidad y sostuvo el "o juremos con gloria morir"— donde la emoción se hizo carne. Las cámaras de la transmisión oficial captaron a los jugadores argentinos, mientras en la tribuna se multiplicaban en la gente.

La elección de María Becerra no fue casual. La cantante, que en los últimos años conquistó el mercado latino con su fusión de pop, reguetón y urban, representa una de las figuras más convocantes de la nueva generación musical argentina. Su versión del himno —sin estridencias ni distorsiones— fue aplaudida tanto por puristas como por los más jóvenes, que vieron en ella un eslabón entre la tradición y la modernidad.