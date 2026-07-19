La emoción de María Becerra antes de cantar el Himno Argentino en la final del Mundial 2026: "Lo mejor..."

Antes del partido entre Argentina y España, la cantante aseguró que está cumpliendo un sueño en su carrera.

María Becerra fue la cantante elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina y España . Profundamente comnovida y, minutos antes de su presentación, la artista expresó toda su emoción desde el MetLife Stadium .

En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo" , afirmó María Becerra ya ubicada dentro de la cancha.

La cantante ya se encuentra en el estadio de MetLife de Nueva Jersey ultimando los detalles de su presentación, que será seguida por millones de personas en todo el planeta antes del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Su presencia forma parte de una jornada histórica para el deporte argentino. Mientras la Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, María Becerra tendrá el privilegio de representar al país con una de las interpretaciones más emotivas y esperadas de la ceremonia previa.

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La expectativa es enorme entre los hinchas argentinos, que aguardan escuchar las estrofas del Himno Nacional en un escenario imponente y en una de las citas más importantes del fútbol mundial.

Récords mundiales para María Becerra y el histórico show en River

El crecimiento de su carrera fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional con su álbum debut "Animal".

En 2023, su segundo álbum de estudio, "La nena de Argentina", reafirmó su liderazgo absoluto en la industria musical, ubicándose como uno de los discos más escuchados a nivel global y logrando la marca de once canciones en simultáneo dentro del listado Hot 100 de Billboard en la misma semana.

#AHORA - MARÍA BECERRA será la encargada de entonar las estrofas del himno argentino en la final de la Copa del Mundo, este domingo ante España.



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Su popularidad se materializó en diciembre de 2025, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en agotar tres shows consecutivos en el estadio de River Plate. Las presentaciones ante más de 170.000 personas destacaron no solo por la increíble convocatoria, sino también por ser el primer evento en la historia del estadio Monumental en contar con un innovador formato de escenario 360°.

¿Qué se sabe del show del entretiempo de la final del Mundial 2026?

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de fanáticos alrededor del mundo. Mientras la expectativa crece por el desenlace deportivo, en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre uno de los grandes atractivos de la jornada: el histórico espectáculo de medio tiempo que acompañará el encuentro decisivo del próximo domingo.

Durante el programa La mañana con Moria (El Trece), los periodistas adelantaron parte del despliegue artístico que tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde más de 80.000 espectadores presenciarán la definición del campeonato. Según reveló Gustavo Méndez, una de las grandes protagonistas del show será Madonna, quien encabezaría un espectáculo sin precedentes para una final mundialista: "Quién va a estar en el entretiempo del partido de la final entre España-Argentina, Argentina-España… Lo nombro primero a España porque fue el primero que clasificó, después clasificamos nosotros. ¡Madonna!", anunció el periodista durante el ciclo televisivo.