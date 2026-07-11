La decisión de vida de María Becerra que sorprendió a todos: "No podía seguir"

María Becerra sorprendió al revelar que dejó atrás el veganismo después de casi una década, una decisión que tomó por recomendación médica tras sufrir reiterados problemas de salud. La cantante habló del tema durante una entrevista en el podcast Grimey TV, en medio de su gira promocional por España, y explicó que el cambio no estuvo relacionado con un abandono de sus convicciones, sino con la imposibilidad de sostener esa alimentación frente al ritmo de vida que exige su carrera artística.

La artista remarcó que continúa defendiendo el respeto por los animales, aunque reconoció que debió priorizar su bienestar físico. La intérprete recordó que comenzó siendo vegetariana cuando tenía 15 años y que, algunos años más tarde, dio el paso hacia el veganismo. Según explicó, esa decisión estuvo motivada por una cuestión ética vinculada al rechazo al sufrimiento animal y a la industria alimentaria. "Yo primero fui vegetariana de los 15 a los 19. Ahí me hice vegana hasta los 24, por ahí ", relató durante la conversación, donde también destacó que durante todo ese tiempo intentó mantener una alimentación equilibrada y acompañada por suplementación.

Sin embargo, la realidad de las giras internacionales terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar. la Nena de Argentina explicó que muchas veces finalizaba los conciertos cerca de la medianoche y que encontrar restaurantes abiertos con opciones completamente veganas resultaba prácticamente imposible. "No podía por tanto trajín. De repente terminábamos un show a las diez u once de la noche y no había lugares abiertos, y mucho menos veganos", contó la cantante al describir las dificultades que enfrentaba cada vez que debía recorrer distintas ciudades.

[ESPECTÁCULOS] "La pasé muy mal": María Becerra dejó de ser vegana porque no lo podía llevar a cabo con su "estilo de vida", bajó "mucho" de peso, le dio "anemia", y su médico le recomendó que coma "al menos, pescado".



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La artista también reveló que, pese a consumir suplementos de vitamina B12, omega y otros nutrientes, comenzó a padecer cuadros recurrentes de anemia que preocuparon a los médicos. Según explicó, los análisis mostraban que la suplementación ya no alcanzaba para cubrir las necesidades de su organismo. Fue entonces cuando recibió una recomendación contundente por parte de los especialistas, quienes le advirtieron que insistir con esa alimentación podía derivar en problemas de salud aún más importantes.

"El doctor me dijo: 'Che, si te sigue agarrando anemia, es un problema para tu salud, porque puede venir algo peor después'. Al menos pescado necesito que comas, los suplementos no alcanzaban", recordó la artista al reconstruir aquella conversación. La cantante explicó que aceptó modificar su dieta luego de comprender que la prioridad era recuperar su estado físico y evitar complicaciones futuras. A partir de ese momento volvió a incorporar algunos alimentos de origen animal, siempre bajo seguimiento profesional.

Las rutinas que María Becerra mantiene durante sus giras

Pese a ese cambio, la cantante dejó en claro que su mirada sobre el veganismo no se modificó y que continúa apoyando a quienes eligen ese estilo de vida. "Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular", aseguró durante la entrevista. No obstante, aclaró que cada persona atraviesa realidades diferentes y que, en su caso, las constantes giras, los viajes internacionales y las exigencias laborales hicieron inviable sostener esa rutina sin poner en riesgo su salud.

Además de hablar sobre su alimentación, Becerra contó cómo organiza el cuidado de sus trece mascotas cuando debe viajar por trabajo. La artista explicó que armó un equipo integrado por paseadores, adiestradores, guardería y otros profesionales para garantizar que todos sus animales mantengan sus rutinas mientras ella está fuera del país. Incluso reveló que cuentan con una modista que confecciona ropa personalizada para cada uno.