María Becerra reavivó la polémica con Emilia Mernes y fue contundente

La supuesta interna entre María Becerra , Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a instalarse en el centro de la escena luego de unas recientes declaraciones de "La nena de Argentina", quien, sin mencionar nombres, dejó frases que muchos interpretaron como una nueva referencia a su distanciamiento con Emilia.

Aunque meses atrás la propia Emilia Mernes había publicado un extenso descargo para frenar las versiones que circulaban en redes sociales, el conflicto volvió a tomar fuerza tras una entrevista que María Becerra brindó para Cara C , el podcast de Los40 en España .

Durante la charla, María Becerra habló del vínculo que mantiene con Tini Stoessel y no escatimó en palabras de afecto hacia la cantante: "La amo, es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. La conozco y sé lo sensible que es, a veces me molesta que el mundo sea tan cruel con ella y que se digan cosas que no son", expresó la intérprete.

Además, profundizó sobre las críticas que suele recibir la exprotagonista de Violetta: "Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando todo es muchísimo más profundo que eso", sentenció.

María continuó destacando las cualidades personales de Tini y recordó el impacto que le generó verla atravesar distintas polémicas: "Es una de las mejores personas que conocí en mi vida, se maneja con moral en su vida. La pasé mal cuando se dijeron cosas muy fuertes sobre ella", comentó.

La frase que reavivó los rumores sobre Emilia Mernes

En otro tramo de la entrevista, María Becerra fue consultada sobre la supuesta competencia entre mujeres dentro de la industria musical argentina. Allí dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Sin mencionar directamente a Emilia Mernes, hizo una referencia que muchos interpretaron como dirigida hacia ella: "Hay vesiones que no son ciertas, pero sí hay ciertas personas que estamos divididas. Calculo que ya sabés...". Luego agregó: "Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida. Yo hay cosas que no las pongo en duda, hay formas de actuar que no las cambio. Si no comparto la forma de ser con alguien más, no compro", comentó.

Y cerró ese pasaje con otra frase contundente: "Toda la gente que no me cae bien lo sabe. Si no me gusta como actuás, cómo sos o cómo te manejás, o lo que le hiciste a tal persona...", enfatizó Becerra. Las declaraciones reavivaron las especulaciones sobre el vínculo entre ambas artistas, una historia que ya había ocupado titulares meses atrás.

El origen de la polémica entre Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel

Las versiones sobre un distanciamiento comenzaron a circular cuando trascendió que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir a Emilia Mernes en Instagram. A partir de allí aparecieron distintos rumores sobre presuntas diferencias personales y laborales entre las cantantes, situación que derivó en una fuerte ola de críticas hacia Emilia en redes sociales.

Frente a ese escenario, Emilia Mernes decidió romper el silencio en marzo mediante un comunicado publicado en sus redes: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar". También explicó por qué decidió responder públicamente: "Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento".

En ese mismo texto confirmó que existieron diferencias con algunas colegas, aunque aseguró que las conversaciones ya habían ocurrido en privado: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porqué tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Finalmente, expresó cómo estaba viviendo la situación: "Por favor le quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes. Por favor, basta", sentenció la artista oriunda de Nogoyá.

Duki defendió públicamente a Emilia Mernes

En medio de la polémica, Duki decidió respaldar públicamente a su pareja con un mensaje publicado en sus redes sociales: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero". Luego agregó: "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".

Las versiones sobre el conflicto laboral entre María Becerra y Emilia Mernes

Tiempo después, Yanina Latorre aportó una nueva versión sobre el origen del enfrentamiento entre ambas artistas durante el programa SQP: "En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines", explicó.

La conductora añadió: "Emilia usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show". Además, sostuvo: "Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico", describió. Estas afirmaciones corresponden a declaraciones realizadas por Yanina Latorre y no fueron confirmadas públicamente por las artistas involucradas.

El testimonio de un productor que trabajó con Emilia

En medio de la repercusión, también se conoció el relato del productor Nicolás Wasiluk, quien habló con Ángel de Brito en Bondi Live sobre una experiencia laboral con Emilia Mernes ocurrida varios años atrás: "Hace 6 años Emilia todavía cantaba en boliches y en ese momento la contraté para que cante en un boliche de Paysandú, ciudad en Uruguay", comentó. Luego recordó que horas antes del espectáculo recibió un llamado de la producción: "Horas antes me llamó su producción diciendo que no podía venir, que se sentía mal. Hasta ahí, válido. Obvio que a mí no me gustó porque se me cayó el artista, pero bueno, no podía hacer mucho", agregó.

Más adelante describió algunos de los pedidos realizados para el camarín: "Por ejemplo, me acuerdo que en su camarín exigía cuarenta toallas negras, veinte chicas, y veinte medidas. Me pidió frutillas bañadas en chocolate, el tema fue que en ese momento no era temporada. También me pidió tres whiskys Johnnie etiqueta negra". Además, sostuvo que la cantante no promocionó el evento: "Lo que más me dolió fue que le pedí que subiera una historia contando que iba a estar en Paysandú y no lo hizo".

Y concluyó con otro episodio que, según su relato, ocurrió minutos antes del recital: "Minutos antes del show no quería salir porque ella había pedido un té y no estaba. Casi me cancela el show por ese té". Mientras las declaraciones cruzadas y los distintos testimonios vuelven a alimentar las especulaciones, ninguna de las protagonistas realizó nuevas manifestaciones públicas sobre el conflicto, que continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de la escena musical argentina.