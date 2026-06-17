La frase de Duki que generó polémica entre las mujeres.

El cantante de trap argentino, Duki , quedó en el centro de la polémica cuando un fragmento de su última transmisión en vivo se viralizó en redes sociales. En una charla con los streamers C0ker y Gonzalo Banzas, dejó una impresión con sus palabras sobre los hombres que, en su opinión, resultan más atractivos para las mujeres.

En medio de bromas y comentarios con sus amigos, Duki afirmó: “Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo”. La frase, lejos de pasar desapercibida, encendió el debate en las diversas plataformas como X, donde usuarios multiplicaron las críticas y bromas a costa del artista.

El artista fue más allá con su reflexión y agregó, entre risas: “¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta“. Sus palabras, que desataron carcajadas en el estudio, no generaron la misma reacción entre quienes presenciaron el clip en sus casas.

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Usuarios de la red social X no tardaron en enfocar el comentario hacia el propio Duki. Frases como “O sea... te describiste a vos mismo. Sin más palabras, señor juez”; “Él era todo eso, por eso sabe” se viralizaron en pocos minutos. Otros, haciendo referencia a la pareja del trapero, ironizaron: “Que le pregunte a Emilia”, en alusión a Emilia Mernes, con quien el cantante sigue de novio pese a los diferentes rumores que sobrevolaron la relación.

Emilia Mernes rompió el silencio sobre la pelea con Tini Stoessel

El universo del pop nacional se encuentra bajo un clima de absoluta tensión tras las repercusiones del nuevo tema musical de Emilia Mernes. La cantante entrerriana lanzó una esperada colaboración internacional que despertó inmediatas sospechas entre los fanáticos, quienes leyeron las estrofas como un dardo venenoso hacia Tini Stoessel. El distanciamiento entre ambas estrellas musicales viene sumando capítulos complejos, y los gestos de rechazo cruzados evidencian una grieta profunda.

La polémica sumó un nuevo y escandaloso episodio cuando la intérprete fue interceptada por las cámaras del programa de espectáculos LAM a la salida de un evento. El cronista del ciclo televisivo indagó sin rodeos sobre los motivos reales que desencadenaron el quiebre de la amistad y la masiva campaña de unfollows en redes sociales. Con un visible gesto de fastidio ante las cámaras, la correntina decidió romper el silencio de manera contundente y aseguró: “Se dijeron muchas mentiras”.

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La artista oriunda de Nogoyá intentó minimizar el impacto de las versiones mediáticas que circulan en los portales de farándula, argumentando que no puede desgastar su energía respondiendo a las especulaciones diarias. La ex Rombai optó por no brindar detalles específicos sobre la ruptura del vínculo con su colega, pero dejó en claro que la ola de rumores afecta su tranquilidad cotidiana en esta etapa de alta exposición. Con firmeza, la cantante sentenció: “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”.

La estratega detrás de los éxitos bailables del momento insistió en que prefiere resguardar su bienestar mental antes que alimentar el ida y vuelta en los programas de chimentos. La joven, al mismo tiempo, remarcó que las falsedades que se difunden en internet lastiman a su entorno, pero prefiere enfocarse por completo en el plano creativo y musical. Respecto a la constante presión que ejerce la prensa para obtener declaraciones explosivas sobre la pelea, la compositora aclaró: “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”.

Durante la improvisada entrevista, el movilero del programa de espectáculos intentó profundizar en los detalles más oscuros del conflicto, mencionando supuestas infidelidades y traiciones cruzadas en el ambiente musical. La reacción de la estrella urbana fue desviar de inmediato el eje de la conversación hacia sus próximos desafíos profesionales sobre el escenario. Evitando ingresar en el barro mediático que propone la farándula televisiva, la entrevistada deslizó con entusiasmo: “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”.